道奇中滿壘計！釀酒人上演離奇雙殺守備　創史上第二紀錄

▲釀酒人中外野手弗雷利克（Sal Frelick）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇在國聯冠軍戰G1於4局上演出戲劇性雙殺。釀酒人中外野手弗雷利克（Sal Frelick）幾乎接殺的球卻彈出，引發跑壘大亂，最終形成離奇的雙殺守備。

WHAT IS GOING ON IN MILWAUKEE?! ????



Max Muncy almost got a home run for the Dodgers and the Brewers turned it into a WILD double play!pic.twitter.com/Cgpyrvlqw9 October 14, 2025

道奇此局靠著1次保送與2支安打攻佔滿壘，蒙西（Max Muncy）擊出深遠飛球。釀酒人中外野手弗雷利克在警戒區高高跳起，手套先碰到球但沒能完全接牢。球先彈到牆頂，再反彈回他手套裡，看起來似乎「接到了」。

不過球隨即又從手套中彈出，弗雷利克趕緊將球長傳回本壘，再傳三壘完成雙殺，徹底瓦解道奇攻勢。左外野審費爾柴德（Chad Fairchild）其實從一開始就已經比出「沒接到」的手勢，但場上球員當下並未察覺。

道奇三壘跑者赫南德茲（Teoscar Hernández）與二壘跑者史密斯（Will Smith）因此陷入混亂。赫南德茲看到弗雷利克似乎接到球後立刻停下並退回三壘，但當球再次彈出又被撿回時，他又猶豫地衝向本壘，錯失寶貴的時間。

此時球已傳到中繼手歐提茲（Joey Ortiz）手中，他立即傳回本壘，由捕手康崔拉斯（William Contreras）踩壘封殺赫南德茲。而史密斯誤以為球被接殺，已經退回二壘，康崔拉斯隨後輕鬆走向三壘，完成不可思議的第三個出局數。

根據大聯盟官網報導，這次離奇的攻防在紀錄上被登錄為「野手選擇形成的雙殺」。根據Statcast追蹤資料，這顆被擊出的球飛行距離達404英呎，是自2015年開始追蹤以來，第二長距離導致雙殺的被擊球。