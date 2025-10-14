運動雲

字母3兄弟同隊創NBA歷史！公鹿簽下小弟「討好」當家一哥

記者游郁香／綜合報導

NBA史上首次出現3兄弟同時效力同一支球隊的壯舉！根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿正式與「字母小弟」艾力克斯（Alex Antetokounmpo）簽下一份雙向合約，他將與兩位哥哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）及薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo）並肩作戰。

艾力克斯是安戴托昆波家族中最年幼的成員，他在2021年落選後曾效力G聯盟球隊暴龍905，之後於2022至2024年轉戰公鹿附屬隊威斯康辛鹿群，兩季共出賽50場，場均5.8分、3籃板。隨後他旅歐征戰希臘、蒙特內哥羅與立陶宛聯賽，持續累積經驗。

▲▼公鹿字母哥、字母哥3兄弟、字母小弟。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿簽下「字母小弟」艾力克斯，被外界解讀為「討好」字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，球迷對「字母小弟」並不陌生。2022年NBA全明星周末的技術挑戰賽，3兄弟就曾並肩出戰，如今這畫面將在NBA例行賽正式上演，寫下歷史性時刻。

這筆簽約不僅是「家庭團聚」，也被外界解讀為公鹿「安撫」球隊門面字母哥的重要舉措。字母哥即將迎來NBA第13個賽季，近年他對球隊競爭力與未來方向多次表態，管理層顯然深知維繫這位兩屆MVP的滿意度至關重要。

《ESPN》名記者查拉尼亞直言，「公鹿顯然正在竭盡全力，讓字母哥感到盡可能地舒適與安心。」對極度重視家庭的字母哥而言，能與弟弟並肩作戰無疑是最貼心的「誠意簽約」。為了給「字母小弟」騰出名額，公鹿已決定裁掉領雙向合約的後衛布耶亞（Jamaree Bouyea）。

▲▼公鹿字母哥、字母哥3兄弟、字母小弟。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥3兄弟同隊創下NBA歷史。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿字母哥安戴托昆波

