字母3兄弟同隊創NBA歷史！公鹿簽下小弟「討好」當家一哥

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon's Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

NBA史上首次出現3兄弟同時效力同一支球隊的壯舉！根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿正式與「字母小弟」艾力克斯（Alex Antetokounmpo）簽下一份雙向合約，他將與兩位哥哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）及薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo）並肩作戰。

"The Bucks are clearly doing everything they can to make Giannis feel as comfortable as possible."@ShamsCharania on the Bucks after signing Alex Antetokounmpo to a two-way deal. pic.twitter.com/NYSGttCHT5 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 13, 2025

艾力克斯是安戴托昆波家族中最年幼的成員，他在2021年落選後曾效力G聯盟球隊暴龍905，之後於2022至2024年轉戰公鹿附屬隊威斯康辛鹿群，兩季共出賽50場，場均5.8分、3籃板。隨後他旅歐征戰希臘、蒙特內哥羅與立陶宛聯賽，持續累積經驗。

▲公鹿簽下「字母小弟」艾力克斯，被外界解讀為「討好」字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，球迷對「字母小弟」並不陌生。2022年NBA全明星周末的技術挑戰賽，3兄弟就曾並肩出戰，如今這畫面將在NBA例行賽正式上演，寫下歷史性時刻。

這筆簽約不僅是「家庭團聚」，也被外界解讀為公鹿「安撫」球隊門面字母哥的重要舉措。字母哥即將迎來NBA第13個賽季，近年他對球隊競爭力與未來方向多次表態，管理層顯然深知維繫這位兩屆MVP的滿意度至關重要。

《ESPN》名記者查拉尼亞直言，「公鹿顯然正在竭盡全力，讓字母哥感到盡可能地舒適與安心。」對極度重視家庭的字母哥而言，能與弟弟並肩作戰無疑是最貼心的「誠意簽約」。為了給「字母小弟」騰出名額，公鹿已決定裁掉領雙向合約的後衛布耶亞（Jamaree Bouyea）。

▲字母哥3兄弟同隊創下NBA歷史。（圖／達志影像／美聯社）