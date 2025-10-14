波蘭科3分砲！水手3轟擒藍鳥　美聯冠軍戰2連勝聽牌在望

▲波蘭科（Jorge Polanco）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

曾在分區系列賽殊死戰立下功勞的波蘭科（Jorge Polanco）14日（台灣時間）再度發威，在美聯冠軍賽（ALCS）第2戰中於5局上轟出超前3分砲奠定勝基，帶領西雅圖水手以10比3擊敗多倫多藍鳥，7戰4勝制系列賽取得2連勝優勢。

水手首局就靠著羅里格茲（Julio Rodríguez）轟出3分砲先馳得點，藍鳥1局下隨即追回2分。2局下，魯克斯（Nathan Lukes）擊出安打將比數扳平為3比3。

關鍵5局上水手再度發動攻勢，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）擊出內野安打，並利用傳球失誤上到得點圈，藍鳥雖提出妨礙守備挑戰，但最終維持原判。隨後「全壘打王」羅利（Cal Raleigh）獲得故意保送，兩出局後由波蘭科轟出超前3分全壘打，改寫戰局。

6局上，賈佛（Mitch Garver）敲出三壘安打，接著克勞佛（J.P. Crawford）再補上安打追加1分。7局上，奈勒（Josh Naylor）回到家鄉轟出兩分砲，水手趁藍鳥投手群亂流，再由克勞佛高飛犧牲打添得1分，最終以7分差收下勝利。

水手此役由吉爾伯特（Logan Gilbert）先發3局後退場，球隊提前啟動牛棚戰術，後援群表現穩定，巴札多（Eduard Bazardo）中繼2局無失分，摘下勝投。

根據大聯盟官網報導，季後賽歷史統計顯示，在七戰四勝制系列賽中，先取得2比0領先的球隊，有78次最終贏下系列賽（勝率83.9%）。在現行2-3-2賽制下，前兩戰客場全勝的球隊更有88.9%（27次中贏下24次）成功晉級。