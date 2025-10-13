運動雲

桃猿「林家軍」齊發威　林子偉笑：姓林的,是有的！

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿13日傍晚在高雄澄清湖球場上演史詩逆轉秀，於季後挑戰賽G4延長賽中4比3氣走統一獅，完成「讓2追3」奇蹟晉級台灣大賽；這場關鍵戰不僅全隊齊心，桃猿攻守「姓林的」更成最大亮點，賽後林子偉也笑說：「姓林的，是有的！」

此役打擊5打數雖僅擊出1支安打，但林子偉今天在防守端多次化解危機，尤其5局下余德龍漏球後，他憑直覺完成精彩雙殺守備，撐住球隊士氣，他賽後回憶：「當下也不知道怎麼做，就靠反應而已，那一拍剛好滾到我這裡，如果再偏一點就不規則了。」

被問到下半季守備狀況明顯提升，他表示：「沒有特別強化啦，就是告訴自己要更確實一點，台灣球場不像美國那麼平，手套放著球就進去，所以要更判斷彈跳。」

▲▼中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

對於這場戲劇性逆轉，林子偉直呼第一次遇到這樣的大逆轉，並開心提到：「剛好智平哥跳出來，姓林的，是有的！」

今天桃猿林家軍攻勢猛烈：林智平9局上關鍵追平三分砲、林立10局上超前安打、林泓育單場雙安並在延長賽開啟致勝攻勢。

林子偉接著強調，季後賽心態完全不同，「再輸一場就沒了，就當淘汰賽在打，只要能幫助球隊贏就好，不管是誰表現好。」

面對接下來的台灣大賽將對上中信兄弟，林子偉保持冷靜與信心：「就像今天一樣，這幾場的氣勢繼續下去，兄弟是一支整齊又不好打的球隊，但我們有信心一場一場把它拿下來。」

他也談到自己守備與打擊的心態分工：「守備是幫助投手，打擊是幫助攻勢，不管打得好不好，守備還是要幫忙壓低失分，這是最重要的。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒林泓育林子偉林立林智平影音

