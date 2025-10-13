帶傷轟追平砲！林智平嗨喊「斯巴拉西！」奪MVP　讚何品穀保連線

▲▼林智平。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿在季後挑戰賽G4殊死戰上演奇蹟逆襲，林智平9局上砲轟陳韻文，擊出追平3分全壘打，將戰局拖入延長賽，成為桃猿逆轉的關鍵英雄，也獲選單場MVP。他賽後第一句話興奮地脫口而出：「斯巴拉西！」（日文意指「太棒了！」）

回顧這支改寫戰局的關鍵全壘打，林智平表示：「沒有想太多，跟一般季賽準備一樣，想法簡單一點。站上打擊區就積極進攻好球，盡量把球打強勁，抓一個方向的球，差不多就攻擊。」他坦言當下感覺到節奏正好：「準備時就有感覺到，節奏好像是對的，蠻放心地站上打擊區。」

在林智平登上打擊區前，代打何品室融敲出安打製造上壘契機，也為追平砲鋪路。林智平開心地說：「何品這次上來真的表現很好，他又是穀保的學弟，有打出價值。」

近期林智平帶傷出賽，他透露：「真的蠻不舒服的，不舒服到很難控制自己的身體，Hold不住比賽強度。前面兩場教練給我空間休息，他們表現很好，我們有些人身體狀況不佳，也因此有時間修復，讓身體變得好一點，準備下一場比賽。」至於傷勢狀況，他苦笑說：「各種關節痠痛都有。」

談到比賽前段落後時休息室氣氛，他說：「我一直走來走去，坐下來會怕，一直在準備情境、看比賽，動一動保持感受比賽去準備。」

被問到是否打出去就知道是全壘打，他笑說：「很明顯嗎？那時感覺應該有機會，看他（外野手）撿球的距離就知道了。」賽前教練也曾關心他的身體狀況，他說：「前面兩天都有關心我，也告訴我怎麼去準備比賽，我也有心理準備在後半段代打。」

林智平提到，本季整體過程相當艱辛，「之前也有一場這樣的比賽，但那都是過去式。今年季賽蠻辛苦的，每一場球都很煎熬，很難，但我們還是堅持自己的技術和觀念，保持該做的事情。挺進季後賽真的不容易。」