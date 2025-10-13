郭俊麟G3中繼投3局：若沒拉到還想續投　為林佳緯緩頰

▲郭俊麟。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／高雄報導

統一獅投手郭俊麟12日登板長中繼，主投3局雖非關鍵時刻，仍成功穩住戰局。不過最後一球投出後因腳拉到提前退場，郭俊麟笑說：「如果不是拉到，應該還能繼續投。」

蒙德茲先發，投到4局上被對手拉開至1比6時，留下壘上一、二壘的危機。此時郭俊麟接替登板，雖然被林泓育敲出安打，加上林佳緯發生失誤失2分，但這兩分仍算在蒙德茲帳上。隨後郭俊麟迅速回穩，解決梁家榮後連續三局穩定壓制，被敲2支安打、無失分。直到7局上遭林泓育的強襲球擊中、拉到腳後才退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到登板安排，他表示：「其實每一場都有準備，這就是我的角色。只要比賽分數被拉開，就要上去幫忙吃局數。」雖然今年表現起伏，他坦言能入列季後挑戰賽名單有些意外，「畢竟今年丟得比較不好，很多學弟表現很好，我覺得機會應該給狀況好的人，很感謝教練團還願意給我機會。」

對於自己的表現，郭俊麟認為「算是有幫忙到球隊」，但仍檢討：「保送太多，如果再穩定一些會更好。」至於被打中導致的腳部拉傷，他透露：「是被強襲球打到之後拉到，還好沒有大礙，今天應該不會出賽，但若晉級下一輪，球隊需要，還是會準備好。」

賽後他也在社群回覆球迷留言，被問到是否被鼓勵感動，他笑說：「看到很多人留言就想回一下，有人說我是MVP，但其實只是做好自己的角色，對面打者也很捧場，盡量吃局數而已。」

面對外界對隊友林佳緯守備那一球的批評，郭俊麟替隊友緩頰：「每個人都盡力了，也不該是這樣去評估一個守備，他當下也一定很懊惱。」

曾在日本職棒打過季後賽的郭俊麟表示，角色都差不多，定位是長中繼，就是要幫球隊撐長局、讓牛棚有喘息空間。他也說，若球隊晉級台灣大賽仍會全力以赴，「我沒多想，就盡力做好每次上場的機會，希望能繼續為球隊貢獻。」