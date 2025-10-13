運動雲

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

▲▼台灣一姐戴資穎連2周擊退中國一姐陳雨菲。（圖／CFP）

▲陳雨菲透露，巴黎奧運後收到戴資穎長訊息打氣。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

中國羽球名將陳雨菲去年在巴黎尋求奧運2連霸失利，一度申請世界排名保護，遠離了賽場，她最近接受《人物》雜誌專訪，提到台灣「天后」戴資穎曾是她努力追逐的目標，雖是賽場上的最大敵人，小戴在巴黎奧運後傳給她一則長訊息，讓她深刻體悟到，「如果說，有一個人成就了我，那一定是戴資穎。」

陳雨菲眼中的戴資穎，不僅球商高、能力強，且技術完美、自成一派，在羽壇可謂獨一無二。有很長一段時間，她都將小戴視為目標，「她是我訓練的一個動力。一開始，我總是很難贏她，後來才慢慢能突破一次兩次，直到東京奧運會，我們在決賽相遇，我們都拚盡了全力，最後我戰勝了她。」

▲▼巴黎奧運女單8強賽，上屆金牌陳雨菲不敵同鄉何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運女單8強賽，陳雨菲不敵同鄉何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

儘管在場上是最大對手，但兩人有著超越勝負的好交情。陳雨菲在巴黎奧運黯然止步後，幾個月後首次打開社群媒體，意外看見來自戴資穎的一則長訊息，「她說她無法想像我承受了多大的壓力和期望，希望我能卸下重擔，一切都好。她也說不管我未來的決定是什麼，是否會回到賽場都祝福我快樂，健康。」

陳雨菲坦言，沒想過會是曾經最難纏的對手，發給自己這樣的訊息，「我也真的開始明白她對我的意義。如果說，有一個人成就了我，讓我變成今天的陳雨菲，那一定是戴資穎。」

值得一提的是，小戴去年是在雙膝傷勢未癒的情況下，苦撐著迎接個人奧運最後一舞，即便自己的處境也很艱難，仍不忘鼓勵陳雨菲，暖心替對方打氣，展現傳奇球后的高度。

▲▼台灣一姐戴資穎連2周擊退中國一姐陳雨菲。（圖／CFP）

▲台灣羽球天后戴資穎曾是陳雨菲追逐的目標。（圖／CFP）

【泰格與雪兒】喝了搖曳

