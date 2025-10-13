運動雲

誰來搭柯瑞？勇士主戰2號位未定　柯爾點名22歲新星會打很多

▲▼勇士後場新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲波傑姆斯基全場砍下23分、8助攻，成為勇士本場少數亮點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士季前熱身賽跨季8連勝紀錄畫下句點，灣區軍團今（13）日作客湖人主場，在包含一哥柯瑞（Steph Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）等多名主將缺陣下，後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）猛砍23分、5籃板、8助攻，球隊最終仍以116比126敗下陣來，不過他已贏得主帥的信任。

天王柯瑞、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）、冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）與潛力新星穆迪（Moses Moody）等，此役全都高掛免戰牌。今夏才來到灣區的小柯瑞（Seth Curry）已連3場未登場，梅爾頓（De’Anthony Melton）與圖伊（Alex Toohey）則還在傷兵名單中。

在後場先發競爭激烈的情況下，22歲的波傑姆斯基充分把握機會，成為勇士此戰的進攻核心。他上半場拿下9分，第3節火力全開再添14分，率隊一度將落後縮小至5分。最終他出賽26分鐘，16投10中貢獻23分，正負值+6。

▲▼勇士後場新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾尚未決定先發得分後衛，波傑姆斯基是熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

總教練柯爾（Steve Kerr）在多名主力輪休的情況下，祭出全新先發組合——波傑姆斯基、希爾德（Buddy Hield）、庫明加（Jonathan Kuminga）、格林（Draymond Green）與波斯特（Quinten Post）。

勇士下半場一度落後17分，但在波傑姆斯基與庫明加的帶動下，打出21比14攻勢，縮小分差。庫明加首節兩度利用錯位單打湖人2年級射手柯奈特（Dalton Knecht），還送出3次助攻；第2節則在被晃倒後立刻回敬一記左手爆扣。上半場他攻下9分、4助攻，但同時發生5次失誤；最終他出賽22分鐘，拿下13分、6助攻，命中率62.5%。柯爾賽後給予肯定，「他的決策比以前更穩定，能更好融入團隊節奏。」

對於開季先發得分後衛人選，柯爾尚未下定論。他賽後表示，「我現在還不能給出答案，我們得再看看情況怎麼發展。」不過他提到，波傑姆斯基將獲得大量上場時間，「他對我們非常重要。不過老實說，先發陣容確實有點棘手，畢竟我們目前的組合，尤其是霍佛德的年齡（39歲），讓安排變得更複雜。」

關鍵字： NBA勇士湖人波傑姆斯基柯爾庫明加季前賽

