美聯冠軍賽G1水手3比1逆轉藍鳥　羅利追平轟、普蘭柯勝利打點

美聯冠軍系列賽首戰，西雅圖水手在客場展現韌性，以3比1逆轉擊敗多倫多藍鳥，搶下通往世界大賽的首勝，在前一輪歷經延長15局的生死戰後，僅休息1天便再度出征，靠著普蘭柯（Jorge Polanco）關鍵時刻的大心臟表現，成功拔得頭籌。

1局上水手靠連續安打製造1人出局、一三壘有人的得點圈機會，但未能攻破藍鳥先發王牌高斯曼（Kevin Gausman）防線，反而在下半局挨「春天哥」史普林格（George Springer）首打席首球全壘打先失分。

沉寂5局後，6局上2人出局、無人上壘，水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）鎖定內角球，擊出右外野全壘打將比數扳平。根據《MLB.com》統計，羅利自首次在羅傑斯中心出賽以來的14場比賽中，已敲出9發全壘打，刷新該球場前14戰最多全壘打紀錄。

高斯曼在保送羅里格茲（Julio Rodríguez）後退場，由左投里托（Brendon Little）接替，但隨即發生暴投形成二壘有人，普蘭柯此時適時補刀擊出反超安打，水手成功逆轉。

8局上普蘭柯再度建功，連續2打席擊出安打並貢獻追加打點，為水手鎖定勝局，終場以3比1逆轉擊敗藍鳥，讓水手距離隊史首次世界大賽又向前邁進了一步。

在延長15局死鬥後僅休息1天的情況下，水手本日推出右投米勒（Bryce Miller）再度登板，他全場主投6局，僅被敲2安打、失1分，雖是中3日出賽，他仍以穩定投球撐起全隊，為疲憊的牛棚爭取喘息。