藍鳥「春天哥」首球就開轟　齊名2023年費城人舒瓦伯

▲史普林格。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美聯冠軍賽首戰今（13）日在多倫多開打，藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）擔任先發第1棒、指定打擊出賽，首局鎖定首球轟出陽春砲，不僅替球隊先馳得點，也寫下藍鳥隊史新紀錄。

面對西雅圖水手先發右投米勒（Bryce Miller）的第1球外角速球，史普林格果斷出棒，打出一道高掛右外野的全壘打弧線，白球直飛入牛棚，全場瞬間沸騰，這發首局首球全壘打，不僅替藍鳥早早打破僵局，也徹底點燃主場氣氛。

值得一提的是，史普林格的這轟是藍鳥隊史首次有打者在季後賽能掌握首球就開轟。另外，這也是史普林格生涯第21支季後賽全壘打，正式超越洋基傳奇基特（Derek Jeter）的20轟紀錄，獨居歷史第5名。

大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）指出，自1988年開始記錄投球數據以來，在季後賽首戰首球就開轟的打者，全聯盟僅出現過6人，上一次為2023年費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。