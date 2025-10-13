▲藍鳥輪值大陣仗！耶薩維奇、畢伯鎮守G2-G3 薛茲爾或將迎G4先發。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥在美聯冠軍系列賽（ALCS）開打前，擁有少數球隊能享有的「奢侈條件」，能夠完全按照理想規劃，排出最理想的先發投手輪值；與此同時，西雅圖水手則在11日歷經15局苦戰才拿下晉級門票，消耗龐大，形成鮮明對比。

當系列戰從5戰3勝制擴大為7戰4勝制時，藍鳥立即調整戰略布局，確保在長戰線中仍保有主動權。

Max Scherzer and Chris Bassitt ARE on the ALCS roster. pic.twitter.com/abwx9MNt9d — theScore (@theScore) October 12, 2025

Yesavage領銜第2戰：新秀挑戰季後賽舞台

在第 1 戰由高斯曼（Kevin Gausman）主投後，新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）將於第2戰登板，這位年僅22歲的右投，將繼對洋基的驚艷首秀後，再度登上季後賽舞台；當時他投出5.1局無安打、11次三振的壓制性表現，一舉讓全場驚呼。

耶薩維奇雖僅在9月底於大聯盟出賽3場，但他一路從小聯盟各層級快速晉升，迅速證明自己能在最高殿堂立足；不僅如此，他年輕且神秘的身份，反而成為對手難以預測的利器。

「他們每個人都用自己的方式跟我談過，雖然訊息不同，但讓我對季後賽的想法變得不再那麼遙遠、那麼巨大，」耶薩維奇在受訪時表示；「這終究還是棒球，還是一場比賽，我只要照平常心去投就好，不該有額外壓力，也不該因為對方打者是誰而慌亂。」

耶薩維奇在上輪對洋基系列賽第4戰時，一度被鏡頭拍到從休息區走向牛棚，引起外界臆測他將被緊急派上場收尾，

但總教練施奈德（John Schneider）賽後透露，那其實只是「煙霧彈」。

「我走下去的時候，其實拼命忍笑，」耶薩維奇回憶道，「我努力裝出一副專注、嚴肅的樣子。」

Bieber第3戰再登板 力求反彈

第3戰將由畢伯（Shane Bieber）登板，這位前賽揚獎得主希望能從ALDS第3戰僅投2.2局、表現不理想的狀況中恢復手感；教練團對他仍具高度信任，期盼他能帶來關鍵一勝。

Scherzer、Bassitt 回歸名單 第 4 戰投手仍保留彈性

本系列賽的變數將集中在第4戰，藍鳥已將薛茲爾（Max Scherzer） 與巴西特（Chris Bassitt）加回名單，取代中繼投手南斯（Tommy Nance） 與布魯伊（Justin Bruihl）。

施奈德稱讚兩人展現出高度職業態度：「他們的表現非常好，即使只是留下來投模擬賽，他們依舊非常投入，結束後還飛去參加比賽，一直都參與其中，非常專業，他們持續保持狀態，做足身體準備，即便沒在名單上，他們仍是球隊的重要一部分。」

目前巴西特將以牛棚身份待命，施奈德再次強調他的多變特質是球隊的重要武器，「我們讓Max更偏向長局數或先發的準備，」施奈德解釋，「但季後賽的比賽變數太多，情況隨時可能亂成一團，所以兩人都會隨時待命。」

Scherzer有望第4戰登板 狀態優於一個月前

身經百戰的薛茲爾對於同時勝任先發與中繼並不陌生，他生涯30場季後賽登板中有5場為中繼出賽，最近一次是在2021年國聯分區賽，道奇對巨人之戰。

目前看來，第4戰仍是施奈德的「Plan A」，施奈德表示：「他的狀況比一個月前更好，那時他的數據確實有些下滑，但現在感覺非常棒。」