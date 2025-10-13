桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

▲桌球亞錦賽現場出現「中華民國國旗」飄揚。（圖／翻攝自小紅書／村遛子，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

2025亞洲團體桌球錦標賽10月11日至15日在印度登場，不料開賽首日爆出懸掛國旗插曲，因為印度主辦方未按照國際慣例的「奧會模式」，而是在比賽場館內懸掛中華民國的「青天白日滿地紅」國旗，引發大陸網友怒火，喊話中國隊應罷賽。

事實上，印度主辦方這次選擇懸掛青天白日滿地紅國旗，而非奧會旗，在國際賽事中極為少見。眼尖大陸網友發現後，爭議迅即陸網發酵，有人要求主辦方公開道歉，也有人痛批「印度就是故意的吧」，甚至喊話「能不能直接罷賽」、「主辦方應公開道歉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事發當晚，主辦方撤下場館內所有國旗，但並未道歉或說明，國際桌球總會（ITTF）也未就此事發表聲明或回應，讓大陸網友們相當不滿。

對此，台灣網友則紛紛在Threads留言，「第一次覺得印度很棒」、「肯定會被撤掉，但印度很像是故意的」、「抖音那些博主氣死，叫著他們國家隊回來不要打」、「明顯就是想要噁心一把」掀起熱議。

亞洲桌球聯盟更改賽制，改由「團體賽」與「單項賽」分年舉辦，團體賽今年先行，單項賽則排至明年，因此這也是亞洲團體桌球錦標賽首次舉辦。

近幾年來，台灣桌球男團在亞錦賽表現亮眼，連續2年摘下銀牌，但今年主力選手林昀儒、高承睿及黃彥誠因傷缺席，陣容戰力受到衝擊。

這次台灣男團由郭冠宏、林彥均、廖振珽與馮翊新組隊出賽，女團部分則由黃怡樺、李昱諄、黃禹喬、蔡昀恩和黃愉彥代表。