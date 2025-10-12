朗希傷後「火球復活」關鍵曝　道奇總監：只改一個動作

▲佐佐木朗希修正動作後球速重返巔峰，再現火球威力。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希季中曾因右手肘傷勢陷入低潮，如今不僅復出，更找回火球威力。洛杉磯道奇農場投手總監希爾（Rob Hill），近日在美媒《Dodgers Nation》專訪中揭露朗希找回球速的關鍵，只是修正了一個身體動作。

朗希因右手肘「夾擠症候群」（Impingement Syndrome）一度進入傷兵名單，復健期間他積極調整投球機制，試圖重拾球速。然而在3A奧克拉荷馬城復出前幾場比賽中，速度與穩定性始終未見起色，直到他決定完全敞開心胸，接受球團與教練團的技術協助。

▲道奇晉級功臣佐佐木朗希沐浴在香檳中。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

希爾與投球表現協調員沃許（Ian Walsh）邀請朗希進行深度技術分析，並比對他2022與2023年的投球影片。問題很快被找出，希爾指出，「他在投球時的腰部旋轉速度變快了，這破壞了整個動作的協調。」

「那個動作殺死了一切，」希爾強調，「只要修正身體動作，就能立即恢復。畢竟他本來就是能持續投出驚人球速的投手。」

經過幾次牛棚測試後，朗希的火球狀態迅速回升，當地時間9月9日在3A登板時，球速重回100英里（約161公里），正式宣告「火球怪物」歸位，也為他接下來在季後賽的壓制性表現奠下基礎。