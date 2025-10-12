威能帝坦言失投挨轟G4也準備好了　祈禱手勢直指年度MVP

▲威能帝祈禱手勢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿洋投威能帝在11日季後挑戰賽G2擔任先發，雖然遭林安可擊出雙響砲，但最終球隊逆轉取勝，他則無關勝敗。談到被林安可轟出兩發全壘打，威能帝表示並不意外，「他是一位非常有力量的打者，確實掌握到了幾顆失投球。」

威能帝在例行賽表現穩定，但季後賽首場先發卻狂失6分（皆為責失），這是整季都未出現的狀況。不過他淡然表示：「整個賽季我的表現都很好，不會因為一場比賽就否定自己。」

威能帝在球隊落後時退場，之後隊友逐步追分並上演逆轉勝。他說：「這是團隊的比賽。過去當隊友狀況不好時，我能幫助球隊；昨天換我狀況不佳，就由隊友挺身而出，幫球隊贏下比賽。」若桃猿在G3取勝、逼出G4，威能帝表示：「如果球隊需要我，我會隨時準備好再次上場。」

連續三年在季後挑戰賽面對統一獅，威能帝也笑說：「大家都知道統一獅打線很強，不論是陳傑憲還是林安可，只要他們發揮出火力，就會成為難纏的對手。」

訪問最後，媒體恭喜他拿下雙冠王（三振王、勝投王），威能帝用中文笑著回「謝謝」。至於是否有機會角逐年度MVP，他則雙手做出祈禱手勢，希望最後能如願獲得殊榮。