羅伯斯保留G1先發人選　道奇4人輪值不變、大谷可能第2戰登板

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）12日在線上記者會中表示，針對即將開打的國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）首戰先發投手人選，目前尚未做出最終決定。

羅伯斯指出：「目前還有幾個選項，今天大家會討論一下，也許明天就會決定，」他強調，球隊正在評估最佳的輪值安排，以確保戰力能夠在7戰4勝制的系列賽中保持穩定。

儘管尚未確定首戰先發，但羅伯斯明確表示，道奇隊將維持由大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）所組成的四人輪值體系；他說：「從這一輪系列賽開始將是7戰4勝制，但我們仍會用這四位投手輪替，不會安排從頭由牛棚接力的牛棚日。」

依照分區系列賽的先發順序，道奇先後由大谷、史奈爾、山本、葛拉斯諾登板，不過，本次聯盟冠軍賽可能調整為首戰由史奈爾先發、第二戰由大谷登板。

若此安排成真，大谷在第二戰登板後，隔日正好是休兵日，有助於他在登板後獲得額外休息時間，減少身體負擔；這樣的調度也讓他能在下一次先發或打擊時保持最佳狀態。

在分區系列賽中，由於第一戰結束後即有休兵日，道奇讓大谷先發的決策被視為極具優勢，如今面對7戰制的賽程，道奇有意採取更長遠的投手管理策略，以確保大谷與史奈爾兩位王牌能在關鍵時刻發揮最大效益。

根據賽程安排，國聯冠軍賽將於14日開打，對手將是密爾瓦基釀酒人與芝加哥小熊之間的勝者。

羅伯斯最後重申，球隊內部對首戰先發仍在進一步協商中，預計將於13日正式公布決定，「我們會在今天開會討論，也許明天就能確定，」他說道。