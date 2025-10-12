我們在為整個國家而戰！　藍鳥眾將感受加拿大的愛與壓力

▲藍鳥總教練施耐德（John Schneider）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多，這是一個藍鳥隊球員與教練每年都會被問到的問題，從春訓開始、開幕戰當天、7月1日加拿大國慶日的紅色球場，到各地客場的記者會，問題總是一再重複；「成為不僅代表一座城市，而是代表整個國家的球隊，感覺如何？」這是其他29支美國職棒大聯盟球隊不必回答的問題，但對多倫多藍鳥而言，這正是他們與眾不同的象徵。

「我們有整個國家在我們背後」

隨著藍鳥即將迎戰水手，進入美聯冠軍系列賽，這份「加拿大唯一球隊」的身份再次成為焦點。

「現在我明白了，」藍鳥王牌先發高斯曼（Kevin Gausman）在美聯分區系列賽賽前記者會中表示，「當你是一整個國家的唯一球隊時，會伴隨許多東西，這會帶來額外的壓力，但也會帶來來自那些可能一輩子沒看過你現場比賽的球迷的愛，這是我們的優勢，作為代表整個國家的球隊。」

壓力若能妥善承擔，會成為一種責任；總教練施耐德（John Schneider）從球員時期到現在，職業生涯全在藍鳥隊渡過，他最懂這種分量。

「你總覺得自己肩負全世界的重量，但當你意識到你代表的是整個國家時，有時會有點棘手，」施耐德笑說，「就像第6局滿壘、沒人出局、然後賈吉（Aaron Judge）上場打擊時，你會覺得新斯科細亞省的人都想殺了你，這種壓力被放大了，但我已經習慣，這不是我能輕忽的事。」

All Gaus #WANTITALL



Kevin Gausman starts Game One!

破紀錄的收視、跨國的熱情

根據Sportsnet數據，藍鳥對洋基的第4戰，加拿大平均收視人數高達380萬，全系列賽約有1150萬加拿大人（全國約4100萬人口）曾收看過比賽的一部分，這樣的收視成績，在任何美國地方市場幾乎難以想像。

「也許有些人整季都不相信我們，」主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）說，「但我總提醒大家，我們有整個國家在背後支持我們，希望我們能把世界大賽帶回加拿大。」

「加拿大入侵」：跨越國界的藍色浪潮

從多倫多飛往西雅圖的航程超過5小時，但那是藍鳥在加拿大西部的第二主場，每當球隊造訪T-Mobile球場，來自卑詩省、亞伯達省與曼尼托巴的球迷總湧入現場，形成被美媒稱為「The Canadian Invasion（加拿大入侵）」的壯觀場面。

外野手斯特勞（Myles Straw）第一次親眼見識時驚訝不已，「我早就被警告說西雅圖會有很多藍鳥球迷，但我沒想到會那麼多，那真是太瘋狂了，」他說，「我看到有人說藍鳥隊這輪系列賽可能會有7場主場比賽，那真是太酷了。」

而這樣的景象不只出現在西雅圖，從底特律、明尼亞波利斯，到距離邊境開車可達的城市，藍鳥球迷總能把客場變成主場。

「這是沒有其他球隊能擁有的特別」

即使不被問那個「老問題」，待在多倫多兩三年的球員也會自然感受到這股特別的力量，「我們不只是為藍鳥隊組織而戰，我們是在為整個國家而戰，」內野手克萊門特（Ernie Clement）最後說，「沒有另一支球隊能這麼說，這真的、真的很特別。」