林安可雙響改寫季後挑戰賽最年輕紀錄！最狂仍是彭政閔三響砲

林安可今晚在季後挑戰賽G2火力全開，面對例行賽對獅隊未曾挨轟的「不敗王牌」威能帝，他兩度開轟，不僅打破對戰紀錄，更以28歲又145天之齡，改寫中職季後挑戰賽史上最年輕單場雙響以上紀錄。

1局上，林安可在兩出局一壘有人時逮中失投球，掃出中外野方向兩分全壘打，幫助統一先馳得點。這是他生涯首度對威能帝開轟，也是獅隊繼2023年蘇智傑之後，第二位在季後挑戰賽對這名王牌投手轟出全壘打的打者。

5局上，猿隊追回比數形成2比2平手，統一隨即展開反攻。陳傑憲先敲出關鍵二壘安打送回2分，再由林安可補上一發右外野兩分砲，第二度砲轟威能帝，也徹底打垮對方，讓威能帝提前退場。

林安可成為中職季後挑戰賽史上第6位單場至少雙響的球員。最狂紀錄是2008年彭政閔對Lamigo桃猿締造的單場三響砲。

此外，林安可以28歲又145天之齡，超越1999年獅隊洋將山姆（28歲又164天），刷新最年輕單場雙響紀錄。

