林安可雙響改寫季後挑戰賽最年輕紀錄！最狂仍是彭政閔三響砲

▲林安可。（圖／統一獅提供）
記者王真魚／綜合報導
林安可今晚在季後挑戰賽G2火力全開，面對例行賽對獅隊未曾挨轟的「不敗王牌」威能帝，他兩度開轟，不僅打破對戰紀錄，更以28歲又145天之齡，改寫中職季後挑戰賽史上最年輕單場雙響以上紀錄。
1局上，林安可在兩出局一壘有人時逮中失投球，掃出中外野方向兩分全壘打，幫助統一先馳得點。這是他生涯首度對威能帝開轟，也是獅隊繼2023年蘇智傑之後，第二位在季後挑戰賽對這名王牌投手轟出全壘打的打者。
5局上，猿隊追回比數形成2比2平手，統一隨即展開反攻。陳傑憲先敲出關鍵二壘安打送回2分，再由林安可補上一發右外野兩分砲，第二度砲轟威能帝，也徹底打垮對方，讓威能帝提前退場。
林安可成為中職季後挑戰賽史上第6位單場至少雙響的球員。最狂紀錄是2008年彭政閔對Lamigo桃猿締造的單場三響砲。
此外，林安可以28歲又145天之齡，超越1999年獅隊洋將山姆（28歲又164天），刷新最年輕單場雙響紀錄。
中職季後挑戰賽單場雙響以上打者前5人
|日期
|球隊
|球員
|對戰球隊
|全壘打數
|出賽年齡
|2008/10/17
|中信兄弟
|彭政閔
|Lamigo桃猿
|3
|30歲72天
|1999/10/30
|統一7-ELEVEn獅
|山姆
|味全龍
|2
|28歲164天
|1999/10/31
|統一7-ELEVEn獅
|山姆
|味全龍
|2
|28歲165天
|2006/10/13
|興農牛
|張泰山
|統一7-ELEVEn獅
|2
|29歲347天
|2017/10/23
|統一7-ELEVEn獅
|潘武雄
|中信兄弟
|2
|36歲226天
