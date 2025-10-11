運動雲

統一獅G2派8左打！改寫季後挑戰賽單隊最多先發左打紀錄

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）



記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今（11）日在季後挑戰賽第2戰對上樂天桃猿，首局便靠著「四棒」林安可的2分砲先馳得點。此戰統一獅先發打線中，9人名單有多達8人為左打，刷新中職季後挑戰賽史上單隊最多左打先發紀錄。

獅隊此役先發打線分別是林佳緯（CF）、邱智呈（RF）、陳傑憲（LF）、林安可（DH）、林子豪（1B）、潘傑楷（3B）、陳聖平（2B）、陳重羽（C）、林泓弦（SS），其中除了捕手陳重羽外，其餘8人皆為左打。

根據中職數據指出，獅隊此役先發打線9人中有多達8人為左打，創下中職季後挑戰賽史上單隊最多左打先發紀錄。原紀錄為7人，由中信兄弟於2022年10月29日與30日連兩戰創下。

賽前，林岳平透露，今日打線大幅更動，主要是因為球隊拉車南北奔波，加上今日為下午場，擔心資深球員體能狀況難以發揮，因此選擇讓陳鏞基、胡金龍、林祖傑等人休兵，「今天的先發以年輕、有速度的球員為主，讓他們上場拚勁全力發揮。」

林岳平強調，這樣的安排並非完全針對威能帝，而是考量球員的身體狀態與整體強度，「昨天比完又拉車，體能消耗大，希望讓狀況好的年輕選手先上場，打出節奏。」

