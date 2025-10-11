9上臨危受命代打敲安！　桃猿大物何品室融談初登季後賽

▲何品室融。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿昨（10日）在季後挑戰賽首戰9局上半展開最後反攻，推派年輕大物何品室融代打上陣，他在壓力之下敲出安打，展現抗壓性；今（11日）賽前受訪時，何品室融坦言當下「真的很緊張」，也沒料到自己會以代打身份上場。

「有預期會上場，但原本以為是代跑，」何品室融提及，接到代打任務時，他形容自己「嚇了一跳」，當時球隊落後1分、9局上又是最後反攻，「當下就是趕快想出怎麼跟投手對決的策略，有問學長、問教練，然後上去的時候就是努力執行，盡量照計畫打。」

回顧自己球季，何品室融坦言充滿起伏與驚喜，「其實季中本來要上一軍，結果受傷休了快兩個月，季末才上來打兩場，結果球隊居然帶我進季後賽，這真的蠻驚喜的。」

樂天總教練古久保健二賽後也提到，這支安打對年輕球員的信心是一大提升，對此何品室融也深有同感：「畢竟我一軍出賽數很少，打席也才9、10個而已，結果在季後賽、又是落後情況下讓我上去打，就有一種教練對我的期待感，感覺很好，信心度當然會增加。」

最後談到陣中學長們的幫助，何品室融笑說：「學長們都很游刃有餘，跟他們一起比賽會覺得很安定，就有那種『反正有學長在』的感覺。」