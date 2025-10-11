運動雲

對決聯盟雙冠王打線大變陣！　餅總解釋3老將板凳待命原因

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒季後挑戰賽第2戰將於今（11日）傍晚在樂天桃園棒球場開打，手握系列賽聽牌優勢的統一7-ELEVEn獅，在總教練林岳平的調度下，打線出現顯著變化；面對桃猿先發洋投威能帝，獅隊啟用多位年輕球員，盼以速度與活力維持進攻節奏，同時讓老將獲得喘息空間。

林岳平透露，今日打線有「比較大幅的更動」，主要因球隊拉車南北奔波，加上今日為下午場，擔心資深球員體能狀況難以發揮，因此選擇讓陳鏞基、胡金龍、林祖傑三位老將休兵，「今天的先發以年輕、有速度的球員為主，讓他們上場拚勁全力發揮。」

統一獅先發打序：第一棒林佳緯（中外野）、第二棒邱智呈（右外野）、第三棒陳傑憲（左外野）、第四棒林安可（指定打擊）、第五棒林子豪（一壘）、第六棒潘傑楷（三壘）、第七棒陳聖平（二壘）、第八棒陳重羽（捕手）、第九棒林泓弦（游擊）。

林岳平指出，這樣的安排並非完全針對威能帝，而是考量球員的身體狀態與整體強度，「昨天比完又拉車，體能消耗大，希望讓狀況好的年輕選手先上場，打出節奏。」

談到是否會讓老將於後半段代打，林岳平表示，季後賽名單人數充裕，「就看比賽的進行狀況再決定，不預設太多。」

至於如何面對威能帝的壓制力，林岳平坦言：「他是勝投王、三振王，各隊都對他頭痛，我們在攻擊上會比較辛苦，所以希望投手和守備能撐住比分，等待得分機會。」

被問到是否特別叮嚀年輕游擊手林泓弦，餅總最後說：「沒有特別交代，這樣的比賽就是讓選手專注去做自己，希望大家在場上展現能力，從投手接力到守備傳球、打擊串連，都能順暢執行，這是球隊目前最需要的。」

【軍民同心！】鏟子超人與國軍慶雙十！揮國旗展現團結重建光復

