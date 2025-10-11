孫興慜創下南韓男足國家隊出賽新紀錄　首爾戰巴西締造歷史

▲孫興慜。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

現效力於洛杉磯FC的孫興慜在10月10日於首爾世界盃球場對戰巴西的友誼賽中締造歷史，正式成為南韓男足史上出場次數最多的球員。

這場友誼賽由韓國在首爾麻浦區主場迎戰強敵巴西，孫興慜以隊長身分先發登場，完成他生涯第137場國際賽出賽，超越原本由前國家隊總教練車範根與現任教頭洪明甫共同保持的136場紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫興慜於2010年年僅18歲時在對敘利亞的友誼賽中完成國家隊首秀，15年間，他持續扛起韓國攻勢重任，從世界杯、亞洲盃到各項資格賽，他不僅是隊伍的精神領袖，也被視為韓國足球近代的象徵人物。

上半場第13分鐘，巴西小將埃斯特萬（Estêvão）接獲隊友直塞，冷靜射門破網先馳得點。第41分鐘，羅德里戈（Rodrygo）在禁區內接應傳球後起腳破門，巴西上半場便取得2比0領先。

易邊再戰後，南韓防線仍未穩固，第47分鐘，金玟哉後場處理球失誤，遭埃斯特萬斷球後切入禁區推射得手，比分擴大為3比0。

第49分鐘，羅德里戈禁區內無人看防，再度接獲傳球補射破門，個人梅開二度。第77分鐘，維尼修斯（Vinícius Júnior）單刀突破，連過防守與門將後輕鬆破門，巴西將比分定格在5比0。

另外，李在成本場比賽也完成個人第100場國家隊出賽，正式加入百場俱樂部。