姆巴佩連10場進球！法國3比0輕取亞塞拜然　全勝領跑小組

記者胡冠辰／綜合報導

巴黎王子公園體育場11日凌晨上演一場星光閃耀的夜晚，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）再度成為比賽焦點人物，他在上半場補時階段攻入精彩一球，助球隊以3比0擊敗亞塞拜然，延續了自己驚人的連續10場比賽進球紀錄。

Insane form. pic.twitter.com/bBqRDqZI6W [廣告]請繼續往下閱讀... October 10, 2025

效力皇家馬德里的姆巴佩，本季狀態火燙；這場比賽的進球是他在本賽季為俱樂部與國家隊出戰13場比賽中的第17球，也是他為法國隊攻入的第53球，目前他距離吉魯（Olivier Giroud）保持的法國隊歷史進球紀錄（57球）僅差4球。

上半場補時第2分鐘，姆巴佩從中場帶球突破，多達6名亞塞拜然球員無法阻擋他的盤帶節奏，他冷靜將球送入球門右下角，為法國隊打破僵局；這粒進球不僅技驚四座，更象徵著他個人連續第10場正式比賽破門的驚人紀錄。

下半場第69分鐘，姆巴佩再度展現領袖風範，他的高吊傳球助攻給無人防守的拉比奧（Adrien Rabiot），後者頭槌破門，將比分擴大為2比0；比賽尾聲，替補上場的托萬（Florian Thauvin）再下一城，鎖定3比0勝局。

主帥德尚（Didier Deschamps）在賽後表示，球隊展現了穩定與專注的態度，即便對手世界排名僅第124位，也未有絲毫鬆懈；法國隊以三戰全勝的戰績高居D組榜首，持續邁向2026年世界盃的資格。

法國目前以9分穩居第一，烏克蘭以5比3擊敗冰島後累積4分暫列第二，冰島與亞塞拜然則分別以3分與1分位居其後。

此外，本場比賽也迎來新面孔，效力英超水晶宮的前鋒馬泰塔（Jean-Philippe Mateta）首次代表法國隊出賽，為這場勝利增添更多亮點。