快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

▲波蘭科（Jorge Polanco）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒美聯分區系列賽第5戰11日（台灣時間）上演殊死戰，水手與老虎激戰至15局、4小時58分才分出勝負。波蘭科（Jorge Polanco）敲出再見安打，幫助水手以3比2險勝，睽違24年再度闖進美聯冠軍戰，上一次晉級已是2001年。

水手2局下率先展開攻勢，奈勒（Josh Naylor）擊出左外野線邊二壘安打，接著大膽盜上三壘，隨後靠賈佛（Mitch Garver）高飛犧牲打先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）展現壓制力，前4局結束時已連續三振7名打者，打破大聯盟季後賽紀錄。

老虎隨後以火力回應，巴耶茲（Javier Báez）積極跑壘敲出二壘安打，卡本特（Kerry Carpenter）再補上一發兩分砲，反超比數2比1。史庫柏成為史上第一位在季後賽兩度投出單場13次以上三振的投手，同時締造「殊死戰」最多三振紀錄。他生涯前6季在季後賽累計56次三振，僅次於傳奇名投吉布森（Bob Gibson）的57次。

7局下戰況再度翻轉，史庫柏退場後由牛棚接手，但芬尼根（Kyle Finnegan）遭狙擊。兩出局一壘有人時，奈勒敲出安打攻佔得點圈，接替登板的左投霍頓（Tyler Holton）又被雷瓦斯（Leo Rivas）掃出安打，水手成功扳平比數。雷瓦斯在生日當天建功，意義非凡。

8局上，水手終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）登板後連續送出兩次保送，但隨即以飛球化解危機。

兩隊僵持進入延長賽，水手派出本季主戰先發吉爾伯特（Logan Gilbert）後援登板，他才在8日G3先發6局失1分奪勝，這場再度力投，10局上送出三上三下。

10局下，羅布雷斯（Victor Robles）敲出二壘安打，但老虎游擊手巴耶茲精彩守備阻止失分。

11局上，卡本特率先安打並靠捕手羅利（Cal Raleigh）發生捕逸上到二壘——這是羅利本季（例行賽與季後賽）首次捕逸，所幸未造成失分。

12局上，麥金斯特里（Zach McKinstry）與丁格勒（Dillon Dingler）連續安打後，梅多斯（Parker Meadows）犧牲觸擊將跑者推上二、三壘，水手後援巴札多（Eduard Bazardo）沉著應對，讓巴耶茲擊出滾地球化解危機。此戰火燙的卡本特遭到故意保送，老虎留下滿壘殘壘。

12局下，雷瓦斯獲保送並趁牽制失誤攻上二壘，羅布雷斯再度因觸身球上壘，但水手依然無功而返。

雙方鏖戰至14局，正式打破大聯盟殊死戰最長局數紀錄。老虎在丁格勒敲出二壘安打後再度威脅得分，但水手派出第三位先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）臨危救援，力保不失。

15局下，老虎第八任投手卡恩（Tommy Kahnle）登板，克勞佛（J.P. Crawford）敲出安打，阿羅沙雷納（Randy Arozarena）被觸身球保送，羅利擊出飛球推進形成二、三壘有人，羅里格茲（Julio Rodríguez）遭故意保送後滿壘。此時波蘭科（Jorge Polanco）一棒掃出再見安打，結束這場15局大戰，水手以3比2險勝老虎，挺進美聯冠軍戰。