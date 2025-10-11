約基奇希望金塊成為黑馬　笑稱「要再次拯救布朗的生涯」

▲約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

丹佛金塊王牌約基奇（Nikola Jokic）在季前賽期間成為焦點，談到外界一致看好衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在西區領先的話題，他再次展現幽默。

上季金塊是唯一一支在季後賽能將雷霆逼入生死邊緣的球隊，2隊在西區準決賽激戰至最後時刻，休賽期，金塊針對陣容進行調整，戰力被認為將進一步提升。儘管金塊與雷霆、火箭並列為西區前3強之一，但約基奇開玩笑地說，他希望球隊能成為聯盟中的「黑馬」。

根據《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）報導，約基奇當時笑說：「希望我們能當那個沈默的怎麼說呢？沈默的騎士？沈默的馬？啊對，黑馬啦。」

金塊這個夏天動作頻頻，簽下了老將「大V」瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、小哈達威（Tim Hardaway Jr.）與2023年奪冠班底布朗（Bruce Brown）；另外球隊將前鋒小波特（Michael Porter Jr.）交易至布魯克林籃網，換來3D悍將強森（Cameron Johnson）。

約基奇整個季前都心情愉快，面對媒體時則妙語如珠，在談論「黑馬論」前，他也打趣地說自己得再度拯救布朗的職業生涯：「布朗回來了，我們曾和他一起奪冠，現在得再拯救一次他的生涯。」

布朗在2023年隨金塊奪冠後離隊加盟印第安納溜馬，僅出賽33場便被交易至多倫多暴龍，成為西亞卡姆（Pascal Siakam）交易案的一部分，之後他又被暴龍送往紐奧良鵜鶘，捲入英格雷（Brandon Ingram）交易中。

在新賽季開打前的媒體日上，布朗坦言後悔當初離開丹佛，根據加拿大體育記者葛雷（Kayla Grey）報導，布朗說：「我去了印第安納，以為自己能選擇去處，結果3個月後被交易，我心想，『我到底幹嘛？』我本來可以留在丹佛，開心地待在多倫多啊。」