前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）預計將放棄自己擁有的明年球員選擇權，選擇投入自由球員市場。據美國《ESPN》電子版11日（台灣時間）報導曝光此消息。

貝林傑去年休賽季從小熊被交易至洋基，成為重砲賈吉（Aaron Judge）打線後的強力支援。本季他出賽152場，繳出打擊率.272、29轟、98打點、13次盜壘的成績，成為球隊晉級季後賽的重要功臣。

這是他大聯盟生涯的第9個球季。貝林傑於2017年在道奇隊登上大聯盟，該年榮獲國聯新人王，第3年（2019年）更拿下MVP。不過，他在道奇最後三個賽季打擊陷入低潮，直到2023年加盟小熊後重拾打擊手感。

本季貝林傑在洋基表現穩定，出賽152場，打擊率.272，敲出29支全壘打、.814 OPS，是他自2019年拿下國聯MVP（當時擊出47轟）以來的最佳火力。貝林傑在2025年賽季的三振率（13.7%）與揮空率（18.1%）皆創下生涯新低。

賽季結束後，貝林傑在美聯分區系列賽G4輸給藍鳥後受訪表示：「能穿上這身洋基球衣是非常難忘的經驗。無論是洋基球場、球迷、球團，還是這支球隊在休息室裡建立的文化，一切都很特別。」他也說：「這是一支很有趣的團隊，能成為其中一員真的很棒。雖然沒能走到最後很遺憾，但我們真的有一支很強的隊伍。」

此外，洋基隊今年休賽季預計還有外野手葛里沙姆（Trent Grisham），內野手葛斯密特（Paul Goldschmidt）、投手威廉斯（Devin Williams）與韋佛（Luke Weaver）等人將成為自由球員。