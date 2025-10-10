▲季後挑戰賽／第2戰先發公布！ 雙冠王威能帝強碰統一王牌飛力獅。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿和統一獅10日進行季後挑戰賽首戰，最終由統一以2比1拿下勝利，賽後公布雙方第二戰先發，樂天桃猿將推出聯盟雙冠王威能帝對戰統一王牌飛力獅。

威能帝在今年拿下聯盟三振（168）、勝投（15）雙冠王，防禦率2.01也是聯盟第4，今年對戰獅隊出賽5場，繳出3勝0敗、對戰防禦率1.59的優異成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面，飛力獅今年出賽21場皆為先發，10勝3敗自責分率為優秀的1.91，面對樂天桃猿先發3場，合計16局失掉4分，表現穩定；值得一提的是，飛力獅4月19日在樂天桃園球場出賽，繳出7局10K無失分宰制級好投，為對戰關鍵。

季後挑戰賽採4戰3勝制，由於統一獅擁有上半季冠軍身分，開賽自帶1勝優勢，此戰再勝後，系列賽已取得2勝0敗聽牌優勢，接下來若在G2再拿一勝，即可晉級2025年中華職棒總冠軍賽。

目前統一取得2比0絕對領先，系列賽第二戰將移師樂天桃園棒球場作戰，如果有G3、G4的話都會在高雄澄清湖棒球場續戰。

值得一提的是，根據聯盟統計資料，5戰3勝制取得2勝0敗的球隊，晉級機率高達100%（2006統一、2007統一、2008兄弟、2022中信兄弟、2024統一。）

▲▼ 中職威能帝。（圖／記者李毓康攝）



▲統一獅隊洋將飛力獅。（圖／統一球團提供）