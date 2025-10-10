道奇「最強先發四本柱」合體慶祝　球迷嗨喊：一定要拿世界冠軍

Party like you're heading to the NLCS. ???? pic.twitter.com/Fc16G7xTwk — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

「最強王牌群」同框亮相！洛杉磯道奇球團在晉級國聯冠軍戰後，於官方Instagram公開休息室內的香檳慶祝影片與多張照片，其中最吸睛的一張，莫過於由大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）4位先發投手合體的「夢幻合照」，球迷嗨喊，「一定要拿下世界冠軍！」

▲道奇晉級功臣佐佐木朗希沐浴在香檳中。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

道奇香檳慶功畫面曝光 朗希滿身泡沫成焦點

道奇官方發布的影片中，可見球員們在更衣室內開香檳狂歡，第4戰投出3局完美壓制的佐佐木朗希滿身泡沫，臉上滿是笑容，總教練羅伯斯（Dave Roberts）則拿著麥克風致詞，氣氛嗨到最高點。

▲道奇「夢幻先發四本柱」大谷翔平、山本由伸、史奈爾、格拉斯諾合體。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

「夢幻四本柱」帥氣同框 球迷直呼：陣容太豪華！

除了慶功畫面外，官方也上傳了一張「先發王牌合照」，道奇4位先發投手大谷翔平、山本由伸、史奈爾與葛拉斯諾脫下護目鏡、互相摟肩合影，臉上掛著開心笑容。

這張照片被球迷形容為「現實版」夢幻投手群，留言區瞬間被洗版，日本球迷興奮留言，「這陣容太豪華了」、「最強投手群降臨」、「我們為這群王牌感到驕傲」、「一定要拿下世界冠軍」、「葛拉斯諾真的太高了」、「4人同框帥到炸裂」。

豪華輪值挑戰衛冕世界冠軍

大谷與山本組成的「日籍雙王牌」，加上兩屆賽揚強投史奈爾與明星右投葛拉斯諾，讓道奇的先發戰力堪稱近年最完整的輪值。隨著球隊闖入國聯冠軍戰，這支「星光滿載」的道奇投手群，被球迷寄予厚望，盼他們能一鼓作氣，帶領球隊再次衝向世界冠軍的榮耀。