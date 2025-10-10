魔神樂扛挑戰賽首戰！古久保曝考量　迎戰獅帝芬尋找突破點

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿今（10）日與統一獅進行季後挑戰賽 G1，談到此役打線陣容，桃猿總教練古久保健二決定派出洋投魔神樂擔綱先發，他坦言這是與兩位王牌討論後的結果，「希望讓他們在最適合的狀況下出賽。」

外界原先預期由威能帝主投首戰，但古久保表，「有跟威能帝跟魔神樂本人討論過，哪一場是他們調整起來最理想的，最後決定由魔神樂來先發第一戰。」

他強調並非場地因素，而是依照身體狀況與調整狀態做出的安排，「不是說在桃園誰比較好丟，而是看誰準備得最好。」

此役游擊防區人選以老將余德龍為主，古久保早已心中有譜，「在例行賽最後一場其實藍圖就想好了，預計是以 余德龍 為主。」他表示，余德龍近期在攻擊面狀況不錯，守備面也相當穩定，「攻守兩端都沒有問題。」

第九棒則由成晉先發，非林政華。古久保解釋，「我們觀察兩位近期打擊狀況，把目前狀況比較好的先排上來。」

獅帝芬在例行賽初登板就是對戰樂天桃猿，當時主投4.1局無失分。古久保分析，「他是一個非常好的投手，有很好的伸卡球跟卡特球，直球速度也很快。我們會在比賽中尋找突破點，設法先搶下分數。」

桃猿G1先發打線

陳晨威 LF

林立 RF

梁家榮 1B

林泓育 DH

林智平 3B

張閔勛 C

林子偉 2B

余德龍 SS

成晉 CF

先發投手：魔神樂