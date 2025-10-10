▲快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人 晉級國聯冠軍賽。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

國聯分區系列賽第4戰，洛杉磯道奇今（10日）在主場續戰費城費城人，此戰雙方上演一場經典投手戰，前6局互無建樹，第7局費城率先破僵，道奇隨即以保送追平；此後兩隊牛棚接力封鎖，比分僵持至延長賽。關鍵第11局，道奇憑藉安打與對方投手的再見失誤奪下勝利，以2比1收下勝利，晉級國聯冠軍賽。

投手主導戰局 葛拉斯諾與桑切斯展現壓制力

費城打線開局就製造威脅，舒瓦伯（Kyle Schwarber）一出局後擊出二壘安打，一度助隊形成得點圈攻勢，不過哈波（Bryce Harper）與馬許（Brandon Marsh）相繼出局，未能攻下分數；道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）頂住壓力，前6局僅被敲2支安打，投出8次三振與3次保送，無失分退場。

費城先發桑切斯（Cristopher Sanchez）表現同樣亮眼，6.1局只被打5支安打，送出5次三振、1次保送，未失分，展現穩定的控球與對左打者的壓制效果。

第7局攻防轉折 卡斯特亞諾斯率先破僵

比賽在第7局出現首個突破口；費城人靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）安打上壘，接著卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）擊出關鍵二壘安打送回壘上跑者，費城人打破僵局，取得1比0領先。

Nick Castellanos and the @Phillies strike first in LA

不過主場道奇隨即在下半局回敬一波攻勢；科爾（Alex Call）獲保送、E.赫南德茲（Enrique Hernández）擊出安打後，費城更換終結者杜蘭（Jhoan Duran）上場救援；面對兩出局二、三壘局面，大谷翔平獲得故意四壞球保送，隨後貝茲（Mookie Betts）選到保送擠回追平分，道奇將比數扳成1比1，重燃主場士氣。

Mookie Betts wins the battle



We are tied in LA!

佐佐木朗希中繼壓制 大谷苦吞低潮

第8局起，道奇派出日籍右投佐佐木朗希接替登板，他展現冷靜控球與火球實力，連續三局9上9下、未被敲安打，送出2次三振，穩定封鎖費城打線，為道奇穩住戰局。

不過大谷翔平的低潮仍持續，全場4打數無安打，僅靠一次故意四壞上壘，系列賽至此18打數僅1支安打，打擊率為1成48，狀況明顯受限。

10局下半費城人更換先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）登板扛壓，盧薩多三上三下穩住局面。

比賽進入11局下，道奇展現韌性，弗里曼（Freddie Freeman）遭三振後，艾德曼（Tommy Edman）擊出關鍵安打並由金慧成代跑，下一棒芒西（Max Muncy）隨後補上安打推進，迫使費城更換救援投手柯克林（Orion Kerkering）。

然而，道奇延續攻勢，E.赫南德茲選到四壞球保送擠成滿壘，接著帕赫斯（Andy Pages）擊出滾地球造成柯克林守備再見失誤，道奇2比1氣走費城人，驚險晉級國聯冠軍賽。