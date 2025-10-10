運動雲

>

榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在今年季後賽表現驚人，幾乎以一己之力延續球隊生命，然而在美聯分區系列賽第4戰中，賈吉卻無緣再次扮演救世英雄；最終洋基2比5敗給多倫多藍鳥，系列賽1勝3敗遭淘汰，無緣晉級美聯冠軍賽。

賈吉待命重演英雄戲碼　卻只能無奈退回休息區

這場比賽於洋基體育場進行，7局下半兩出局時，洋基落後3分，一、二壘有人；站在一壘休息區前的賈吉走向待打區，實際上他比平常更靠近場內一些，這位身高6呎7吋的重砲手沒有站在印有「ALDS」字樣的待打圈上，而是讓右腳的腳趾踩進了界外草皮上，迫不及待地等待輪到他上場。

當時左打外野手葛里沙姆（Trent Grisham）準備對決藍鳥左投李特爾（Brendon Little），賈吉就在他背後觀望，只要葛里沙姆能上壘，洋基隊長就有機會再次出場拯救球隊；就在前一晚，賈吉才轟出一支擦到左外野界外標竿的追平三分砲，點燃洋基逆轉勝，保住球季，全場球迷再度期待奇蹟降臨。

然而這次英雄劇本未能重演，葛里沙姆擊出一個界外飛球，被藍鳥游擊手希門尼斯（Andrés Giménez）在左外野界外線精采接殺，賈吉只能無奈走回休息區，第7局結束；最終洋基吞下敗仗，藍鳥贏得系列賽晉級，這也是他們自2016年以來首度打進美聯冠軍戰。

若賈吉能在第7局上場，不論是滿壘落後4比1，或是分差更小、壘上仍有人，或許洋基命運將有所不同。

再度止步十月　賈吉坦言：「當你沒贏，這就不是好的一年」

這場落敗也意味著洋基再度無緣世界大賽，他們上一次奪冠已是2009年，去年球隊打進世界大賽敗給道奇，今年甚至連冠軍戰都沒能闖進。

「這就是你打球的目的，為了贏，」賈吉坦言道，「當你沒贏時，這就不是好的一年。」

榮耀滿身　卻仍缺一座冠軍獎盃

在大聯盟10個球季中，現年33歲的賈吉已累積無數榮耀：2017年美聯新人王、4度銀棒獎得主（2017、2021、2022、2024），7次入選明星賽、2017年全壘打大賽冠軍，以及2023年克萊門特獎得主。

他更在2022與2024兩度榮膺美聯最有價值球員，2022年締造美聯紀錄的62轟，2024年更以全票當選、2025年他同樣是MVP熱門人選；然而，這位洋基門面至今仍未舉起世界大賽冠軍獎盃。

總教練布恩（Aaron Boone）說：「這就是運動的本質，這不代表它不會發生，我和他都全心相信終究會成真，你必須持續努力，竭盡全力回到這個位置，直到突破為止。」

「我不是為自己感到遺憾，只是對大家感到抱歉」

面對又一個令人失望的結局，賈吉接受媒體長時間訪問，從未表現出自憐，反而不斷向隊友與球迷道歉。

他說：「最難受的是，對那些可能最後一次穿上條紋球衣的隊友來說，他們沒能有機會走得更遠、用冠軍結束這段旅程，特別是那些整年都在支持我們的球迷，甚至在季後賽仍然現場加油，即使我們落後，他們也沒有離開，一直在座位上為我們打氣；所以，我們讓他們失望，真的很難過。」

團隊至上信念不變

儘管是球隊象徵，賈吉強調自己不在乎個人成績，只在意球隊的成敗。

「這是一項團隊運動，所以我們沒能以團隊之名取勝，」他說，「你是以團隊身分輸、也以團隊身分贏，我確實還能做得更多，我會想辦法改進，然後繼續努力。」

2025年賈吉依舊宰制全聯盟

2025年例行賽中，賈吉再次展現恐怖火力。他在《Baseball Reference》的數據顯示中領先美聯多項指標：WAR（9.7）、得分（137）、保送（124）、打擊率（.331）、上壘率（.457）、長打率（.688）、OPS（1.145）、OPS+（215）與總壘打數（372），並創下美聯紀錄的36次故意四壞；此外他擊出53轟，生涯累積全壘打數來到368支。

季後賽中，賈吉更打出個人最佳成績：7場比賽26打數13安打，打擊率高達.500，貢獻7分打點、OPS高達1.273。

老將一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）讚嘆道：「我們幾乎都把他視為理所當然，只因他只打了50幾支全壘打，而不是60，他是我遇過最棒的球員，也是最棒的隊友、最好的領袖，他真的關心這支球隊、球迷、紐約市，還有休息室裡的每一個人；我知道這聽起來像老話，但全都是真的，這也是為何全隊都對未能替賈吉完成目標感到格外遺憾。」

外野手貝林傑（Cody Bellinger）則說：「你會想為他贏下冠軍，當然會。」

賈吉：「我們沒完成任務，這就是事實」

然而，賈吉與洋基只能將希望留待明年；「我現在就想再回到球場，」賈吉最後語氣堅定的說，「但最終，我們沒有完成任務，這就是事實的全部。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

香檳慶祝夜！大谷翔平笑稱「幾次都行」　大讚佐佐木朗希可靠

香檳慶祝夜！大谷翔平笑稱「幾次都行」　大讚佐佐木朗希可靠

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆　任固定終結者？羅伯斯給答案

金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向

金鏞連線！陳鏞基再談胡金龍　：球季後我也會思考自己的方向

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

熱門新聞

快訊／再見失誤！道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

季後挑戰賽前夕人事異動　沈鈺傑接受安排：重點是明天！

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇2比1氣走費城人　晉級國聯冠軍賽

2中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

3李珠珢閨蜜加盟傳聞瘋傳！神秘剪影照片曝光

4季後挑戰賽前夕異動　沈鈺傑：重點是明天！

5李珠珢期待與球迷再相見

最新新聞

12025悍將球迷感恩會日期出爐

2大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1

3電豹女笑笑冠軍出道、棒籃雙棲

4大谷翔平盛讚道奇牛棚群

5朗希3局無安打壓制費城人引讚嘆

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

李多慧熱情跟粉絲道別　近距離送吻畫面太犯規

詹姆士今晚公布重磅消息

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366