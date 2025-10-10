榮耀滿身卻仍缺一座冠軍獎盃　賈吉：當你沒贏 這就不是好的一年

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在今年季後賽表現驚人，幾乎以一己之力延續球隊生命，然而在美聯分區系列賽第4戰中，賈吉卻無緣再次扮演救世英雄；最終洋基2比5敗給多倫多藍鳥，系列賽1勝3敗遭淘汰，無緣晉級美聯冠軍賽。

Aaron Judge is the second player in MLB history to bat .600 or better in a postseason series while having multiple hits in every game (min. 4 games).



The other was Babe Ruth in the 1928 World Series. pic.twitter.com/cVTMaXRYXM [廣告]請繼續往下閱讀... October 9, 2025

賈吉待命重演英雄戲碼 卻只能無奈退回休息區

這場比賽於洋基體育場進行，7局下半兩出局時，洋基落後3分，一、二壘有人；站在一壘休息區前的賈吉走向待打區，實際上他比平常更靠近場內一些，這位身高6呎7吋的重砲手沒有站在印有「ALDS」字樣的待打圈上，而是讓右腳的腳趾踩進了界外草皮上，迫不及待地等待輪到他上場。

當時左打外野手葛里沙姆（Trent Grisham）準備對決藍鳥左投李特爾（Brendon Little），賈吉就在他背後觀望，只要葛里沙姆能上壘，洋基隊長就有機會再次出場拯救球隊；就在前一晚，賈吉才轟出一支擦到左外野界外標竿的追平三分砲，點燃洋基逆轉勝，保住球季，全場球迷再度期待奇蹟降臨。

然而這次英雄劇本未能重演，葛里沙姆擊出一個界外飛球，被藍鳥游擊手希門尼斯（Andrés Giménez）在左外野界外線精采接殺，賈吉只能無奈走回休息區，第7局結束；最終洋基吞下敗仗，藍鳥贏得系列賽晉級，這也是他們自2016年以來首度打進美聯冠軍戰。

若賈吉能在第7局上場，不論是滿壘落後4比1，或是分差更小、壘上仍有人，或許洋基命運將有所不同。

再度止步十月 賈吉坦言：「當你沒贏，這就不是好的一年」

這場落敗也意味著洋基再度無緣世界大賽，他們上一次奪冠已是2009年，去年球隊打進世界大賽敗給道奇，今年甚至連冠軍戰都沒能闖進。

「這就是你打球的目的，為了贏，」賈吉坦言道，「當你沒贏時，這就不是好的一年。」

榮耀滿身 卻仍缺一座冠軍獎盃

在大聯盟10個球季中，現年33歲的賈吉已累積無數榮耀：2017年美聯新人王、4度銀棒獎得主（2017、2021、2022、2024），7次入選明星賽、2017年全壘打大賽冠軍，以及2023年克萊門特獎得主。

他更在2022與2024兩度榮膺美聯最有價值球員，2022年締造美聯紀錄的62轟，2024年更以全票當選、2025年他同樣是MVP熱門人選；然而，這位洋基門面至今仍未舉起世界大賽冠軍獎盃。

總教練布恩（Aaron Boone）說：「這就是運動的本質，這不代表它不會發生，我和他都全心相信終究會成真，你必須持續努力，竭盡全力回到這個位置，直到突破為止。」

Aaron Judge says it's "tough to say" if the Yankees are missing something to get them to a championship: pic.twitter.com/InrYmGykbW — Yankees Videos (@snyyankees) October 9, 2025

「我不是為自己感到遺憾，只是對大家感到抱歉」

面對又一個令人失望的結局，賈吉接受媒體長時間訪問，從未表現出自憐，反而不斷向隊友與球迷道歉。

他說：「最難受的是，對那些可能最後一次穿上條紋球衣的隊友來說，他們沒能有機會走得更遠、用冠軍結束這段旅程，特別是那些整年都在支持我們的球迷，甚至在季後賽仍然現場加油，即使我們落後，他們也沒有離開，一直在座位上為我們打氣；所以，我們讓他們失望，真的很難過。」

"I liked our chances all year. Just sucks for the guys that might be their last time wearing pinstripes and not being able to have a long run with them... disappointed we let all those guys down"



Aaron Judge talks about the disappointment of being eliminated: pic.twitter.com/gb6rbbGIBx — Yankees Videos (@snyyankees) October 9, 2025

團隊至上信念不變

儘管是球隊象徵，賈吉強調自己不在乎個人成績，只在意球隊的成敗。

「這是一項團隊運動，所以我們沒能以團隊之名取勝，」他說，「你是以團隊身分輸、也以團隊身分贏，我確實還能做得更多，我會想辦法改進，然後繼續努力。」

2025年賈吉依舊宰制全聯盟

2025年例行賽中，賈吉再次展現恐怖火力。他在《Baseball Reference》的數據顯示中領先美聯多項指標：WAR（9.7）、得分（137）、保送（124）、打擊率（.331）、上壘率（.457）、長打率（.688）、OPS（1.145）、OPS+（215）與總壘打數（372），並創下美聯紀錄的36次故意四壞；此外他擊出53轟，生涯累積全壘打數來到368支。

季後賽中，賈吉更打出個人最佳成績：7場比賽26打數13安打，打擊率高達.500，貢獻7分打點、OPS高達1.273。

老將一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）讚嘆道：「我們幾乎都把他視為理所當然，只因他只打了50幾支全壘打，而不是60，他是我遇過最棒的球員，也是最棒的隊友、最好的領袖，他真的關心這支球隊、球迷、紐約市，還有休息室裡的每一個人；我知道這聽起來像老話，但全都是真的，這也是為何全隊都對未能替賈吉完成目標感到格外遺憾。」

外野手貝林傑（Cody Bellinger）則說：「你會想為他贏下冠軍，當然會。」

賈吉：「我們沒完成任務，這就是事實」

然而，賈吉與洋基只能將希望留待明年；「我現在就想再回到球場，」賈吉最後語氣堅定的說，「但最終，我們沒有完成任務，這就是事實的全部。」