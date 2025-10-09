道奇貝茲：我們仍領先2勝　冷靜看待費城人打線甦醒

▲貝茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）今（9）日在與費城人的分區系列賽G3以第2棒、游擊手身份先發出賽，單場敲出2支安打，其中包含他季後賽生涯首支三壘安打，不過道奇投手群失守，全場以2比8吞下系列戰首敗，賽後他冷靜地回顧了本場內容。

貝茲在首局面對對方先發諾拉（Aaron Nola），鎖定速球將球強勁擊向右中外野，費城人外野手馬許（Brandon Marsh）撲接未果，貝茲迅速飛奔至三壘，完成他季後賽79場出賽以來的首支三壘安打。

他在第5局再補上中間方向安打，製造得點圈機會，但後續火力未能延續，賽後貝茲坦言：「首局沒能把那次三壘安打轉化成分數，確實是錯失一次良機。」

不過，面對記者群略顯低迷的氣氛，貝茲反而語帶笑意地說：「感覺這場訪問的氛圍，好像我們已經被淘汰了一樣。」

他隨即語氣一轉，強調球隊仍保有主導權：「我們現在仍然是2勝1敗領先，當然，有壓力是正常的，但那正是比賽的一部分，我認為壓力反而是一種特權，能站在這個舞台上本身就是值得感激的事。」

對於對手費城人打線在本場明顯回神，貝茲表現得相當冷靜：「我不需要去擔心他們的狀況，我唯一該在意的是自己能做什麼，也就是專注於努力與準備好明天的比賽。」

談到老將克蕭（Clayton Kershaw）以中繼身分登板卻失掉5分時，貝茲流露尊敬之情：「當然，看著那一幕很難受，但我們不能忘記克蕭的價值，他是這支球隊的象徵，未來有一天他會有自己的銅像。若從整體生涯來看，他絕對是最早一批能進名人堂的投手之一，是載入棒球史冊的傳奇，因此沒有人應該、也不該僅憑這2局的結果去否定他。」