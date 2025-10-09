運動雲

>

道奇貝茲：我們仍領先2勝　冷靜看待費城人打線甦醒

▲▼道奇貝茲。（圖／路透）

▲貝茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）今（9）日在與費城人的分區系列賽G3以第2棒、游擊手身份先發出賽，單場敲出2支安打，其中包含他季後賽生涯首支三壘安打，不過道奇投手群失守，全場以2比8吞下系列戰首敗，賽後他冷靜地回顧了本場內容。

貝茲在首局面對對方先發諾拉（Aaron Nola），鎖定速球將球強勁擊向右中外野，費城人外野手馬許（Brandon Marsh）撲接未果，貝茲迅速飛奔至三壘，完成他季後賽79場出賽以來的首支三壘安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在第5局再補上中間方向安打，製造得點圈機會，但後續火力未能延續，賽後貝茲坦言：「首局沒能把那次三壘安打轉化成分數，確實是錯失一次良機。」

不過，面對記者群略顯低迷的氣氛，貝茲反而語帶笑意地說：「感覺這場訪問的氛圍，好像我們已經被淘汰了一樣。」

他隨即語氣一轉，強調球隊仍保有主導權：「我們現在仍然是2勝1敗領先，當然，有壓力是正常的，但那正是比賽的一部分，我認為壓力反而是一種特權，能站在這個舞台上本身就是值得感激的事。」

對於對手費城人打線在本場明顯回神，貝茲表現得相當冷靜：「我不需要去擔心他們的狀況，我唯一該在意的是自己能做什麼，也就是專注於努力與準備好明天的比賽。」

談到老將克蕭（Clayton Kershaw）以中繼身分登板卻失掉5分時，貝茲流露尊敬之情：「當然，看著那一幕很難受，但我們不能忘記克蕭的價值，他是這支球隊的象徵，未來有一天他會有自己的銅像。若從整體生涯來看，他絕對是最早一批能進名人堂的投手之一，是載入棒球史冊的傳奇，因此沒有人應該、也不該僅憑這2局的結果去否定他。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇貝茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

山本、克蕭雙雙挨轟！羅伯斯嘆「失投就會這樣」　G4格拉斯諾先發

洋基再見了！睽違16年冠軍夢碎　被藍鳥8投封鎖僅6安打得2分

洋基再見了！睽違16年冠軍夢碎　被藍鳥8投封鎖僅6安打得2分

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

獅猿大戰明點燃！嚴宏鈞整季未上一軍也入列　兩隊32人名單出爐

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

【幸福就是這麼簡單】爸每天一回家就被女兒們熱情迎接

熱門新聞

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

2李珠珢期待與球迷再相見

3洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽

4大谷妻真美子再度現身主場應援！

5道奇橫掃失利！2：8遭費城人扳回一城

最新新聞

1TPBL夢想家本季口號「New Era」

2胡金龍挑戰賽平常心迎戰樂天

3桃猿二軍遷回桃園！人事同步異動

4沈鈺傑傳請辭？桃猿球團澄清

5運動部推青春動滋券優惠！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【一個她以後可能會忘的畫面】舅舅默默陪伴外甥女長大 只求成為童年風景的一角QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366