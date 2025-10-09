運動雲

克蕭後援2局失5分：投不出理想的球　仍會為G4做好準備

▲▼道奇克蕭。（圖／路透）

▲克蕭。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

宣布本季結束後退休的洛杉磯道奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今（9）日登板完成他今年季後賽的首次出場，此役他以中繼身份登板，主投2局被敲6支安打、失5分，內容相當不理想，最終提前退場。

這是他自2019年10月對華盛頓國民的分區系列賽G5以來，相隔6年再度於季後賽以中繼身份出賽，當時比數為1比3落後的第7局，他在觀眾的熱烈掌聲中登板，雖該局一度面臨2人出局的得點圈危機，但最終無失分化解。

然而進入第8局後，克蕭遭到費城人強力打線的猛攻，他先被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）掃出陽春炮，接著又因保送與失誤陷入得點圈有人危機，隨後挨透納（Trea Turner）右外野方向2分安打，緊接著又被舒瓦伯（Kyle Schwarber）轟出2分砲，同時也是他本場的第2發全壘打。

克蕭在這局共丟掉5分，道奇也因此陷入絕境，部分球迷甚至提早離場，他也低著頭、神情沉重地走回休息區。

這位傳奇左投賽後坦言：「這2局真的很艱難，7局能撐住多虧了T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的漂亮守備，但我整體上沒能投出理想的球，控球很掙扎，當你在想著『要投進好球帶』時，其實就代表你不再專注於壓制打者了，那不是一個讓人愉快的半局。」

對於不理想的內容，克蕭也顯得無奈：「我不知道原因，我已經做了所有能做的準備，雖然登板間隔稍長，但也有投球維持感覺，只是今晚一切就是沒奏效。」

當被問到是否感到懊惱時，他略帶情緒地回應：「那不是一個好問題。」儘管表現失常，但這位經歷過無數高潮與低谷的老將依然保持堅定態度：「明天由格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，我相信我們會帶著好心情面對，現在我們仍以2勝1敗領先，情勢並不糟。」

他最後補充：「棒球的好處就是每天都有比賽，明天第4戰，我會做好準備，全力以赴。」

 
