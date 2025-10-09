山本由伸懊悔關鍵一局沒壓低失分　「或許比賽會不一樣」

▲山本由伸4局失3分吞敗，坦言那一局若能壓低失分，結果可能不同。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「日本王牌」山本由伸今（9）日在國聯分區系列賽第3戰登板先發，前3局完美壓制費城人強打線，卻在第4局突然失守，遭舒瓦伯（Kyle Schwarber）轟出追平砲，單局失3分，最終投4局又1人次退場吞下敗投。他賽後語帶懊悔地說，「如果那局能把失分控制在最少，或許比賽就不一樣了。」

山本開賽時狀態極佳，前3局未被擊出任何安打，僅1次保送，隊友艾德曼（Tommy Edman）在3局下開轟先馳得點。沒想到第4局情勢急轉直下，他在面對舒瓦伯時，2好球後投出外角速球卻被掃出右外野139公尺超大號全壘打，道奇陷入被動。

「第二打席原本是以外角為主的攻法，但球數落後後，外角速球被他打得很好。」山本無奈地回憶那顆關鍵的失投。

▲山本指出被舒瓦伯轟的那球是「外角速球被打得很好」。（圖／達志影像／美聯社）



接著山本又遭哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）連續安打形成亂流，外野手帕赫斯（Andy Pages）傳球失誤導致失分，隨後再被馬許（Brandon Marsh）敲出高飛犧牲打丟掉第3分。山本坦言，「那一局若能壓低失分，也許比賽的節奏就會不一樣了。」

談到球種表現，他自評整體狀況不差，但指叉球沒能發揮應有效果，「整體並不算糟，只是指叉球沒能投到理想位置。速球的感覺很好，卡特球和其他球種也都不錯，我試著用這些球去補強。邊投邊調整，希望讓指叉球變得更好。」

雖然最終繳出4局又1人次、67球、6安打、3失分、2次三振、2次保送的成績吞敗，山本仍保持冷靜，「開局比平常更冷靜、更穩定，只是那一局被打全壘打後讓局勢傾斜。接下來要把注意力放回投球細節，別再讓自己陷入落後球數的困境。」