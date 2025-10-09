大谷翔平陷低潮3戰僅1安　羅伯斯憂心苦戰左投：判斷不太理想

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇8日（台灣時間9日）在國聯分區系列賽第3戰以2比8不敵費城人，錯失橫掃晉級的機會，系列戰被追成2勝1敗。日籍投手山本由伸先發4.1局失3分吞下敗投，大谷翔平則陷入打擊低潮，全場5打數無安打，系列賽3戰僅1安，打擊率跌至0.071。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言對大谷的狀況感到憂心。 大谷此役擔任第一棒、指定打擊，前3打席分別被費城先發右投諾拉（Aaron Nola）與左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）壓制，僅擊出飛球與滾地出局，5局遭三振。7局兩出局時，大谷掃出左外野深遠飛球，擊球初速與仰角完美，但在全壘打牆前遭接殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國數據網站《Baseball Savant》顯示，該球若在大聯盟30座球場中的4座進行比賽，將會越過全壘打牆。

9局兩出局、一三壘有人的最後打席，大谷擊出中外野飛球出局，成為全場最後一名打者。整場比賽5打數無安打，連續2戰掛蛋。系列賽3場下來，他僅14打數1安、吞下7次三振，打擊率0.071，選到的保送也只有一次。

羅伯斯賽後表示，「對左投的確是其中一個因素，但我認為他在打席上的判斷也不太理想。」大谷在例行賽面對左右投的數據差異不大，不過這次系列賽15打席有多達12打席面對左投，被認為是陷入低潮的主因之一。

羅伯斯進一步指出，他面對左投的打席中，有些揮棒過早、有些又猶豫，不夠果斷，這不是他平常的節奏。他的打擊還沒達到理想狀態。」儘管他的擊球初速與選球能力仍優於聯盟平均，近期揮棒軌道與出棒時機卻出現偏差。

費城強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）在前兩戰無安打，第3戰卻火力全開，轟出雙響砲帶領球隊大勝。道奇則錯失封王良機，接下來將在主場進行第4戰，派出王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，期盼能終結系列賽。