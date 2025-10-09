運動雲

>

大谷翔平陷低潮3戰僅1安　羅伯斯憂心苦戰左投：判斷不太理想

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇8日（台灣時間9日）在國聯分區系列賽第3戰以2比8不敵費城人，錯失橫掃晉級的機會，系列戰被追成2勝1敗。日籍投手山本由伸先發4.1局失3分吞下敗投，大谷翔平則陷入打擊低潮，全場5打數無安打，系列賽3戰僅1安，打擊率跌至0.071。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言對大谷的狀況感到憂心。 大谷此役擔任第一棒、指定打擊，前3打席分別被費城先發右投諾拉（Aaron Nola）與左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）壓制，僅擊出飛球與滾地出局，5局遭三振。7局兩出局時，大谷掃出左外野深遠飛球，擊球初速與仰角完美，但在全壘打牆前遭接殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國數據網站《Baseball Savant》顯示，該球若在大聯盟30座球場中的4座進行比賽，將會越過全壘打牆。

9局兩出局、一三壘有人的最後打席，大谷擊出中外野飛球出局，成為全場最後一名打者。整場比賽5打數無安打，連續2戰掛蛋。系列賽3場下來，他僅14打數1安、吞下7次三振，打擊率0.071，選到的保送也只有一次。

羅伯斯賽後表示，「對左投的確是其中一個因素，但我認為他在打席上的判斷也不太理想。」大谷在例行賽面對左右投的數據差異不大，不過這次系列賽15打席有多達12打席面對左投，被認為是陷入低潮的主因之一。

羅伯斯進一步指出，他面對左投的打席中，有些揮棒過早、有些又猶豫，不夠果斷，這不是他平常的節奏。他的打擊還沒達到理想狀態。」儘管他的擊球初速與選球能力仍優於聯盟平均，近期揮棒軌道與出棒時機卻出現偏差。

費城強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）在前兩戰無安打，第3戰卻火力全開，轟出雙響砲帶領球隊大勝。道奇則錯失封王良機，接下來將在主場進行第4戰，派出王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，期盼能終結系列賽。

關鍵字： 大谷翔平道奇費城人打擊低潮憂心

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

洋基再見了！睽違16年冠軍夢碎　被藍鳥8投封鎖僅6安打得2分

洋基再見了！睽違16年冠軍夢碎　被藍鳥8投封鎖僅6安打得2分

柯爾點出庫明加「最大隱憂」　與3巨頭同場：空間不太理想

柯爾點出庫明加「最大隱憂」　與3巨頭同場：空間不太理想

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

【身分初步確認】砂石場車內遺體運出！　家屬認屍...員工悲喊：董娘回家

熱門新聞

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

山本由伸吞季後賽首敗、柯蕭中繼再失5分 道奇2：8不敵費城人

大谷翔平妻子真美子再度現身主場應援！半蹲入鏡氣質出眾

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

2李珠珢期待與球迷再相見

3洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽

4道奇橫掃失利！2：8遭費城人扳回一城

5大谷妻真美子再度現身主場應援！

最新新聞

1克蕭後援2局失5分：投不出理想的球

2費城人教頭：大谷翔平隨時可能爆發

3山本由伸懊悔關鍵一局沒壓低失分

4大谷翔平陷低潮3戰僅1安　羅伯斯憂心

5山本、克蕭挨轟！羅伯斯：失投就會這樣

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

【家長怒了】林口雙語幼兒園爆虐童　YTR：我有一槍斃命的證據！

【一個她以後可能會忘的畫面】舅舅默默陪伴外甥女長大 只求成為童年風景的一角QQ

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366