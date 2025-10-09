中信兄弟「進化・決勝」喊話二連霸　台灣大賽主場售票資訊公布

▲ 中信兄弟「進化・決勝」總冠軍賽主場售票公告相關資訊 。（圖，以下同／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟連續兩年以全年度第一名的優異表現進軍總冠軍系列賽！在去年順利拿下兄弟隊史第10座總冠軍後，以「進化」作為2025年度口號，象徵「蛻變，從不止步於現狀」，始終懷抱挑戰者的信念迎接挑戰！

今年中信兄弟再次來到「台灣大賽」的決戰舞台，團隊喊出全新口號【進化・決勝】這不僅是對整季努力的總結與昇華，更是兄弟們邁向最終勝利，完成「進化」的終極意義，全隊目標一致，將再次攜手百萬象迷，齊心完成使命，直指冠軍金盃，「創造屬於我們的王朝！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025中華職棒全年度第一名中信兄弟，晉級年度總冠軍賽，賽制為七戰四勝制，前兩戰G1-10/18(六)、G2-10/19(日) 為中信兄弟臺北大巨蛋主場， G3-10/21(二)、G4-10/22(三)為中信兄弟以客場身份出戰對手，如有需要進行後續賽事，G5-10/24(五)、G6-10/25(六)及G7-10/26(日)將回到臺中洲際棒球場，主場迎戰對手進行3連戰，歡迎球迷朋友踴躍進場，為中信兄弟加油！

中信兄弟2025總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,800-2,800元， L4-L5一般席座位則是800-900元，外野800-1,000元。兩天的B1-L2內野票進場將獲得G1-10/18(六)贈送「決勝・榮耀」黃金球衣、「決勝衝鋒旗」猛象出擊款，以及「猛象榮耀提袋」；G2-10/19(日)則是贈送「進化．連霸」拼接球衣、「決勝衝鋒旗」黃潮降臨款，以及「猛象榮耀提袋」；L4-L5內野票將獲得「決勝衝鋒旗」（G1猛象出擊款、G2黃潮降臨款），數量有限，送完為止。

此次，中信兄弟提供「中信育樂售票網」以及「CTBC SPORTS APP」提供球迷購票。臺北大巨蛋主場預售票採「電子票券」及「超商購票」並行，臺中洲際場次則僅提供「電子票券」，且不開放超商機台與取票服務。現場售票口不販售紙本票券，可於比賽結束前使用網路或APP進行購票。

中信兄弟臺北大巨蛋主場場次，10/13(一)10:00將開放2025洲際季票優先選位（優先購票每人每場限購1張），10/13(一)12:30將開放2025洲際季票會員，10/13(一)18:30開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會員優先購票，10/14(二)11:00開放2025享象悠遊卡會員優先購票，中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻）優先購票時間為10/14(二)16:00，中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻）優先購票時間為10/14(二)19:30，全面開放購票時間為10/15(三)12:30。

中信兄弟臺中洲際主場場次，10/16(四)10:00將開放2025洲際季票優先選位（洲際季票將保留原座位），10/16(四)12:30將開放2025洲際季票會員，10/16(四)18:30開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會員優先購票，10/17(五)11:00開放2025享象悠遊卡會員優先購票，10/17(五)16:00中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻）優先購票，10/17(五)19:30中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻）優先購票，10/20(一)12:30全面開放購票。

欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信育樂售票網」會員，避免收不到「中信育樂售票網」會員認證信件導致無法順利購票。屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。

持電子票券入場，建議先使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人加速進場速度，孩童入場需家長陪同，且QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。 ⧁中信兄弟球團呼籲，切勿購買來路不明票券，若造成權益損失，球團恕不負責，並保有最終解釋之權利。