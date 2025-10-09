運動雲

傷後重拾自信再展宰制力！李振昌獲頒東山再起獎

▲ 傷後重拾自信、再展宰制力　李振昌獲頒東山再起獎 。（圖／中職提供）

▲ 傷後重拾自信、再展宰制力　李振昌獲頒東山再起獎 。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

歷經車禍重創與低潮，憑藉不屈不撓的意志，一步一步重拾投球信心，李振昌以犀利的控球聞名，素有「小李飛刀」之稱，在今年重現過往宰制力，成為中信兄弟爭冠關鍵時期不可或缺的牛棚投手，以亮眼表現證明自己強勢回歸，榮獲2025年中華職棒「東山再起獎」。

李振昌擁有豐富的旅外經驗與國際賽資歷，職業生涯以後援為主。2018年，他決定返台投入中職選秀，並在季中選秀中獲得中信兄弟第一指名，正式加入兄弟牛棚，迅速展現即戰力。李振昌控球精準、球速穩定，自2019年至2021年，連續三年平均出賽超過50場，成為球隊最可靠的終結者。

然而，這條看似順遂的投球路，卻在2023年突遭意外。當年5月，李振昌不慎發生車禍，導致右肩鎖骨骨折，並緊急接受手術，儘管季末帶著體內鋼釘和鋼片重返投手丘，他的投球能力明顯受限，也讓兄弟牛棚戰力受到影響。 2024年，李振昌帶著肩內鋼釘與鋼片奮戰整個球季，努力與肩傷共存，但投球表現仍受到很大的影響。

季後，他動手術取出右肩內的鋼片與鋼釘，期盼能逐步找回投球的手感和穩定度。 在2025年季初，李振昌仍處於調整與適應階段，隨著狀態逐漸回穩，「小李飛刀」強勢回歸。

下半季他不僅為球隊貢獻11次中繼成功，個人更締造連續21場無失分的佳績，並在關鍵戰役中擔任終結者，收下睽違逾千日的救援成功，助球隊拿下年度第一，充分展現重返巔峰的投球實力。

從帶傷出賽、忍痛奮戰，到重拾信心、再現宰制力，李振昌不僅克服傷勢與年齡等多重挑戰，更以實際表現為自己寫下「東山再起」的動人篇章，這座獎項不只是對他努力的肯定，也象徵38歲的他對棒球的熱愛與堅持永不熄滅。

