松井秀喜重返洋基球場開球　「55號哥吉拉」登場全場歡聲雷動

記者王真魚／綜合報導

美日職生涯合計擊出507轟的洋基傳奇日籍球星松井秀喜，8日（台灣時間9日）在美聯分區系列賽第4戰洋基對藍鳥的比賽中，擔任開球嘉賓。

松井身穿經典的條紋洋基球衣踏上球場，當場播報，「歡迎回到洋基球場，背號55號──哥吉拉，松井秀喜！」隨即全場爆出熱烈歡呼。他揮手致意後站上投手丘，投出一記漂亮、沒有彈跳的好球。

松井效力洋基期間（2003年至2009年），共出戰56場季後賽，留下打擊率.312、39分打點與10發全壘打的優異成績。2009年他率隊奪下世界大賽冠軍，並成為首位榮獲世界大賽最有價值球員（MVP）的日本球員。

美國職棒大聯盟（MLB）官方X帳號也分享了他的開球影片，並寫道：「Hideki Matsui throws out the first pitch in the Bronx（松井秀喜在布朗克斯開球）」。

影片曝光後，美國球迷紛紛留言致敬，他是洋基的傳奇！」「那一球太完美了！」「把他找回來吧，他看起來還能打！」「這太棒了，哥吉拉依然有勁！」「也許他還能回到右外野繼續守備……」

洋基在客場吞下兩連敗陷入背水一戰局面，所幸第3戰完成5分差大逆轉，延續晉級希望。

▲ 松井秀喜重返洋基球場開球　「55號哥吉拉」登場掀滿場歡聲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 松井秀喜重返洋基球場開球 。（圖／達志影像／美聯社）

