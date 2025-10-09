小熊續命！4比3險勝釀酒人 系列賽避免遭橫掃

Tie ballgame



記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊隊在國聯分區系列賽第3戰終於止敗！靠著外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在首局兩出局後敲出致勝的兩分安打，終場以4比3擊退密爾瓦基釀酒人，避免遭橫掃，系列戰扳成1勝2敗。

釀酒人首局靠著弗里利克（Sal Frelick）的高飛犧牲打先馳得點，不過小熊隨即展開反攻。

1局下，開路先鋒布許（Michael Busch）轟出陽春砲追平比數，打線延續氣勢，靠著1支安打與2次保送攻占滿壘。隨後阿姆斯壯擊出右外野方向關鍵安打，送回2分打點，迫使釀酒人先發普列斯特（Quinn Priester）僅投0.2局失4分就提前退場。

接替登板的右投米爾斯（Nick Mears）隨後又發生暴投，小熊首局一口氣灌進4分，奠定勝基。

釀酒人在第4局靠著鮑爾斯（Jake Bauers）的安打追回1分，7局他再補上一發陽春砲將比數追近。

第8局釀酒人攻佔滿壘，危機時刻小熊投手凱勒（Brad Keller）三振鮑爾斯化解危機，並在第9局投出三上三下，拿下救援成功。

這組國聯中區宿敵的對決，也成為大聯盟史上第一個雙方都在前三場比賽的首局都有得分的系列賽。

▲布許（Michael Busch）。（圖／路透）