羅伯斯：不會讓大谷中繼！全力信任山本與牛棚戰力

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在國聯分區系列賽第3戰開打前受訪，明確表示不會讓大谷翔平以中繼身份登板。

羅伯斯在受訪時被問到是否有可能讓前兩戰先發的兩位主力大谷與史奈爾（Blake Snell）於第3或第4戰從牛棚出發時，語氣堅定地回應，「對於這兩人，我會避免這麼做。他們完全不在我今天的計畫之中。」

道奇在前兩戰於客場連勝，帶著極佳氣勢回到主場，力拚3連勝橫掃晉級。

羅伯斯強調，球隊會在可控範圍內全力爭勝，「我們會盡一切可能拿下這場比賽。我對山本（由伸）充滿信心，也相信那些能在關鍵時刻登板的牛棚投手。」

他表示，「關於這兩位投手，目前沒有考慮讓他們中繼出賽。當然，我們會盡全力爭勝，但我對山本（由伸）以及在關鍵時刻能登板的牛棚投手們非常有信心。」

另一方面，對於連兩戰成功救援的火球男佐佐木朗希（Roki Sasaki），羅伯斯則表示將「視情況」再決定是否出賽。

本系列為採取3勝制的分區系列賽。首戰由大谷先發，主投6局失3分，成功帶動球隊逆轉勝出；第2戰則由史奈爾穩定壓制，最終守成成功拿下2連勝。若第3戰再勝，道奇將以3連勝之姿橫掃對手晉級。