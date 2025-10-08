運動雲

柏金斯預測湖人略勝勇士一籌　點名里夫斯是關鍵第3得分點

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季將近，前球員、現任《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）又做出大膽預測。他在節目《NBA Countdown》中直言，看好洛杉磯湖人比金州勇士更具競爭力，理由是紫金大軍多了一個關鍵角色、第3得分點里夫斯（Austin Reaves）。

柏金斯表示，「這兩支球隊到了4月都會在季後賽，但我給湖人一點優勢，因為他們有第3個進攻選項——里夫斯。」他強調，「第3得分點」是影響戰力層次的關鍵，並質疑勇士缺乏同等火力深度，「我們還不知道勇士的第3選項是誰，會是庫明加（Jonathan Kuminga）嗎？還是希爾德（Buddy Hield）？這是個問題。」

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯被柏金斯點名是湖人的優勢，「第3得分點」角色受到矚目。（圖／達志影像／美聯社）

儘管勇士在2024-25賽季後段表現不俗，當柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）同場時，球隊戰績達到23勝8敗，但柏金斯仍不認為這樣的組合足以衝擊冠軍。

「那23勝8敗的成績最終只讓他們止步第2輪，」他提到勇士在季後賽不敵明尼蘇達灰狼，「他們想拿冠軍，我知道柯瑞受傷了，但就算他健康，我也不確定他們能過雷霆那關。」

上季巴特勒因傷僅出戰30場例行賽，勇士最終只比湖人少贏兩場。隨著他健康歸隊、全季出賽的可能性大增，柏金斯的這番言論也可能成為勇士新賽季的「激勵燃料」。

▲▼NBA媒體日，湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏金斯在節目上分析湖人、勇士戰力差距，給紫金軍「小幅領先」評價。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBALos Angeles LakersGolden State WarriorsLeBron JamesStephen CurryAustin ReavesJimmy ButlerJonathan KumingaKendrick Perkins湖人勇士柏金斯里夫斯柯瑞

