霍佛德與勇士「天作之合」　前冠軍教頭曝原因：柯瑞肯定很興奮

記者游郁香／綜合報導

勇士休賽季網羅39歲中鋒霍佛德（Al Horford），補進經驗與領導力，前金塊冠軍教頭馬龍（Michael Malone）給出高度評價，他在《ESPN》節目《NBA Countdown》中直言，這筆補強堪稱「天作之合」，預言霍佛德的投射與智慧將讓勇士的進攻「全面升級」。

馬龍表示，「他們得到了一名能投三分的長人，他是冠軍球員、有高品格、能融入團隊文化——勇士已經很久沒有過這樣能從1號位到5號位都具備外線空間的陣容了。」霍佛德過去3個賽季在塞爾提克的三分命中率都超過4成，他的外線威脅預料能讓對手不敢輕易收縮防守，減少對灣區一哥柯瑞（Stephen Curry）的包夾。

▲▼勇士新援霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德以穩定投射與老練防守著稱，被馬龍稱為「完美拼圖」。（圖／達志影像／美聯社）

馬龍強調，霍佛德的存在不僅能改變勇士的空間佈局，還會提升整體進攻多樣性，「能讓整支球隊的進攻變得更難防守」，那些原本能輕鬆協防柯瑞的對手，現在必須為霍佛德的外線投射付出代價。

他提到，勇士在2024-25賽季全季只有10次由柯瑞與中鋒搭配的擋拆戰術，而霍佛德過去10季的「擋拆後外彈」（pick-and-pop）出手次數，在全聯盟名列第6。

「柯爾（Steve Kerr）歷來不是個偏愛擋拆的教練，」馬龍分析，「但他過去也沒有合適的球員。如今他得到過去十年聯盟最擅長擋拆外投的長人之一，我認為這真是『天作之合』。我敢肯定，柯瑞一定興奮不已。」

▲▼勇士3位新援，由左而右小柯瑞、霍佛德與梅爾頓 。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲勇士3位新援，由左而右小柯瑞、霍佛德與梅爾頓。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

關鍵字： NBAAl HorfordStephen CurrySteve KerrMichael Malone勇士霍佛德柯瑞

