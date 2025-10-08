運動雲

>

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

▲李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊。（圖／富邦悍將提供）

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

人氣啦啦隊員李珠珢去年以可愛俏皮的三振舞爆紅後，今年加入中華職棒富邦悍將所屬的Fubon Angels，在韓國職棒的應援也從起亞虎轉戰LG雙子，年僅21歲的她接受韓媒訪問時坦言，能與最熱情的球迷共同應援，是她職業生涯中最幸福的時刻，而她也感受到「球迷對棒球真的非常真心」。

李珠珢去年效力於起亞虎，因一段比賽中起身跳三振舞的影片在社群媒體爆紅，累積極高觀看數，甚至被《紐約時報》特別報導，一躍成為最具人氣的啦啦隊員之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年是她成為啦啦隊的第3個球季，轉戰至人氣球隊LG雙子，她開心地表示：「有了很好的機會加入LG雙子隊應援團，能和最棒的球隊、最熱情的球迷在一起，真的很榮幸，球隊戰績很好，我每天都期待著去球場，希望接下來也能繼續維持好成績。」

她回憶在LG球迷面前初次登場的那一刻仍印象深刻，那是在4月13日對斗山熊的主場比賽：「當我在球場上被介紹時，聽到球迷的歡呼聲，我永遠不會忘記那種感動。」當天恰好下起冰雹與大雨，導致比賽兩度中斷，她笑著說：「偏偏那天掉冰雹，所以更難忘。」

談到LG雙子的應援曲時，她說最喜歡的是外野手洪昌基的應援歌，她笑著說：「這首歌的應援動作很可愛，也是球迷最常一起唱的，每次大家一起喊口號時都覺得很開心，每一位球員的應援我都很真心投入。」

去年締造韓國職棒史上單季最多觀眾紀錄的LG雙子，今年更首次突破150萬觀眾大關，李珠珢說：「LG球迷真的對棒球非常真心！當我在台上帶領應援時，能感受到他們對每一球的專注與熱情，那樣的氛圍也讓我更加投入，每一球都發自內心地應援。」

她今年同時也替中華職棒富邦悍將應援，時常往返韓國與台灣之間，她坦言：「說實話，身體和精神上都很累，韓國和台灣的應援文化差異大，要背2支球隊的口號跟舞步，有時真的覺得頭快炸了。」

但她立刻補充：「不過當球迷在現場等著我、為我加油時，那就是最幸福的瞬間，正因如此我才能繼續努力，現在甚至會期待與球迷再相見的那天，希望能以更棒的姿態回應他們的期待。」

她最後說：「能在加入LG的第1年就打進季後賽真的很榮幸，身為啦啦隊員，也是球迷的一份子，我真心希望LG能拿下好成績，我已經準備好用最棒的應援，與球迷一起迎接那一刻。」

關鍵字： 中華職棒富邦悍將李珠珢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

熱門新聞

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

2李珠珢期待與球迷再相見

3不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

4NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

5味全龍6將赴韓拚冠軍44萬獎金

最新新聞

1柯爾點出庫明加「最大隱憂」

2陳文杰、韋宏亮幫高聖恩清理家園

3NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

4詹皇沒有要退休卻傳傷情！

5林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也是挑戰

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366