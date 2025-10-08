台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

人氣啦啦隊員李珠珢去年以可愛俏皮的三振舞爆紅後，今年加入中華職棒富邦悍將所屬的Fubon Angels，在韓國職棒的應援也從起亞虎轉戰LG雙子，年僅21歲的她接受韓媒訪問時坦言，能與最熱情的球迷共同應援，是她職業生涯中最幸福的時刻，而她也感受到「球迷對棒球真的非常真心」。

李珠珢去年效力於起亞虎，因一段比賽中起身跳三振舞的影片在社群媒體爆紅，累積極高觀看數，甚至被《紐約時報》特別報導，一躍成為最具人氣的啦啦隊員之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年是她成為啦啦隊的第3個球季，轉戰至人氣球隊LG雙子，她開心地表示：「有了很好的機會加入LG雙子隊應援團，能和最棒的球隊、最熱情的球迷在一起，真的很榮幸，球隊戰績很好，我每天都期待著去球場，希望接下來也能繼續維持好成績。」

她回憶在LG球迷面前初次登場的那一刻仍印象深刻，那是在4月13日對斗山熊的主場比賽：「當我在球場上被介紹時，聽到球迷的歡呼聲，我永遠不會忘記那種感動。」當天恰好下起冰雹與大雨，導致比賽兩度中斷，她笑著說：「偏偏那天掉冰雹，所以更難忘。」

談到LG雙子的應援曲時，她說最喜歡的是外野手洪昌基的應援歌，她笑著說：「這首歌的應援動作很可愛，也是球迷最常一起唱的，每次大家一起喊口號時都覺得很開心，每一位球員的應援我都很真心投入。」

去年締造韓國職棒史上單季最多觀眾紀錄的LG雙子，今年更首次突破150萬觀眾大關，李珠珢說：「LG球迷真的對棒球非常真心！當我在台上帶領應援時，能感受到他們對每一球的專注與熱情，那樣的氛圍也讓我更加投入，每一球都發自內心地應援。」

她今年同時也替中華職棒富邦悍將應援，時常往返韓國與台灣之間，她坦言：「說實話，身體和精神上都很累，韓國和台灣的應援文化差異大，要背2支球隊的口號跟舞步，有時真的覺得頭快炸了。」

但她立刻補充：「不過當球迷在現場等著我、為我加油時，那就是最幸福的瞬間，正因如此我才能繼續努力，現在甚至會期待與球迷再相見的那天，希望能以更棒的姿態回應他們的期待。」

她最後說：「能在加入LG的第1年就打進季後賽真的很榮幸，身為啦啦隊員，也是球迷的一份子，我真心希望LG能拿下好成績，我已經準備好用最棒的應援，與球迷一起迎接那一刻。」