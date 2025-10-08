運動雲

藍鳥換上「幸運帽」掀連勝氣勢　總教練笑稱：我根本沒帶其他帽子

▲▼多倫多藍鳥。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥換上「幸運帽」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

在9月下旬陷入低潮，苦吞7戰6敗的多倫多藍鳥，竟靠著「一頂帽子」改變了球隊命運，根據《美聯社》報導，正是這頂「幸運帽」帶來了球隊的驚人反攻。

當時藍鳥的氣氛陷入低迷，救援投手霍夫曼（Jeff Hoffman）提議：「我們換頂帽子吧。」他隨即聯絡球隊，請球隊尋找一頂復刻版帽款，而這球帽正是1992年奪下世界大賽冠軍時所戴的白色前片設計帽。

從9月25日換上那頂白色前片帽之後，藍鳥便再也沒輸過，以4連勝結束例行賽，如今在分區系列賽對上紐約洋基也已經拿下2連勝，總教練史耐德（John Schneider）開心地笑說：「我現在根本沒帶其他帽子來。」

本季藍鳥在戴藍帽時戰績為58勝45敗，而戴雙色帽時則為20勝17敗，事實上，自1977年球團創立起至1990年止，藍鳥在所有比賽中都佩戴白色前片設計帽，後來才逐漸以全藍帽取代。

白帽在2015年8月球團成立30週年紀念活動中復活，之後每年至少戴過一次，2018年共使用27次、2019年24次，但此後次數逐年減少，最後一次出現在2022年8月。

今年7月下旬的MLB名人堂週末紀念活動中，藍鳥再次戴上這頂白帽，當時戰績是2勝1敗，霍夫曼表示：「我只是覺得那頂帽子看起來很棒。」

然而事實證明，這頂象徵1992榮耀的白帽，確實成為球隊幸運符，讓藍鳥在季末與季後賽再度氣勢如虹。

MLB多倫多藍鳥

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

