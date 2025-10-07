NC恐龍10連勝驚奇告終！三星王牌元兌仁領軍　1安打晉級寫歷史

▲三星元兌仁MVP。（圖／三星獅臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

南韓職棒三星獅隊7日在大邱三星獅公園舉行的外卡決定戰第2戰中，以3比0擊敗NC恐龍隊，順利挺進季後賽下一輪，接下來將與例行賽第3名SSG登陸者交手。

三星此役全場僅敲出1支安打，仍以穩健的投手群壓制對手，締造「韓職季後賽最少安打勝利」（舊紀錄為3支）的罕見紀錄。

例行賽以第4名作收的三星，外卡系列賽擁有「1勝優勢」。雖在第1戰以1比4不敵第5名的NC，但第2戰扳回一城，最終以總勝率晉級。去年率隊闖進韓國大賽的朴鎮萬總教練，今年再度突破首輪關卡；反觀首次執教的李昊俊總教練，雖帶領NC在例行賽末段拉出9連勝氣勢，並在首戰擊敗三星，但最終仍止步於外卡賽，10連勝驚奇告終。

三星首局就率先開張，NC恐龍先發洋投羅根（Allen Logan）接連投出4次保送，三星靠著「保送推進」拿下2分。這局三星雖僅1支安打，卻從對方投手的控球亂流中取得領先，也讓羅根寫下「單局最多保送（追平季後賽紀錄）」的不名譽紀錄。

羅根之後恢復穩定，從第2局起連續5局讓打者三上三下，最終投出6局1安打、5次三振、2失分的內容，但首局的四保送仍成致命傷。

三星直到8局下才再度進帳保險分。金憲坤選到保送後，靠短打攻佔二壘，隨後大膽盜上三壘，接著在金聖閠的左外野犧牲飛球下跑回本壘，將比分改寫為3比0。

三星先發投手元兌仁投出代表作，主投6局被打4安、無失分、送出5次三振，拿下勝投與單日MVP，並獲頒獎金100萬韓元。他在6局上遭遇最大危機，面對朴珉宇保送、戴維森（Matt Davidson）觸身球形成一、二壘有人時，代打登場的朴健祐被他以147公里速球三振，隨後讓連兩打席敲安的李佑星擊出右外野飛球，成功脫險。

接替的金兌勳（0.2局）、李承敏（1局）聯手封鎖打線。8局上2出局後，加拉維托（Gerson Garabito）登板救援，先三振戴維森化解危機，並在9局續投完成關門任務，成功收下救援。

NC在首戰展現火力，但第2戰打線全面熄火，痛失晉級機會。主戰捕手金亨俊因手部骨折缺陣，成為球隊攻守失衡的致命傷。

三星將於10月9日起，與SSG登陸者展開五戰三勝制準決賽。兩軍13年後的秋季重逢，2010年起兩隊重新展開王座爭奪戰。SK飛龍（SSG登陸者前身）於2010年韓國大賽以4連勝橫掃三星奪冠；隔年（2011年）三星以4勝1敗成功復仇；2012年三星再度以4勝2敗擊退SK，完成冠軍壯舉。自2012年之後，兩隊在季後賽再未碰頭。