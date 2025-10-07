運動雲

中職例行賽圓滿落幕！年度個人獎項揭曉 威能帝雙冠王

▲ 中職年度個人獎項揭曉 投打優異表現寫下榮耀新篇章 。（圖／中職提供）

▲ 中職年度個人獎項揭曉 投打優異表現寫下榮耀新篇章 。（圖／中職提供

記者王真魚／綜合報導

2025年中華職棒例行賽圓滿落幕，年度個人獎項名單也正式出爐。本季無論投手或打者皆有眾多優異表現，場上有精彩對決，個人表現更是可圈可點，各獎項得主憑藉穩定且出色的成績脫穎而出，寫下屬於自己的榮耀新篇章。

中信兄弟洋投羅戈，今年擔任球隊的穩定先發投手，本季25場先發，共投出17場優質先發，累積156.1局投球，失掉41分，其中32分為自責分，以防禦率1.84展現極佳壓制力，榮獲防禦率王殊榮。

樂天桃猿洋投威能帝來台第三年，繳出個人中職生涯最佳成績，威能帝在26場先發中，拿下15勝2敗，並以168次三振高居聯盟之首，一舉拿下勝投王與三振王兩大獎項，表現相當亮眼。

台鋼雄鷹林詩翔則是今年最令人驚豔的終結者，本季60場後援出賽，拿下30次救援成功，遙遙領先救援榜，奪下生涯首座個人獎項，也成為台鋼不可或缺的守護神。

統一7-ELEVEN獅的日籍投手髙塩將樹，是獅隊今年最為穩定的中繼投手，今年共出賽51場，拿下25次中繼成功，最終勇奪中繼王殊榮，展現優異的中繼能力。

打擊方面競爭激烈，台鋼雄鷹吳念庭今年共88場出賽，總計332打數、擊出109支安打，打擊率0.328，拿下生涯首座打擊王。

而隊友魔鷹在來台第二年持續展現火力，今年出賽89場，敲出25支全壘打，持續為球隊提供適時火力支援，連續兩年奪下全壘打王寶座。

味全龍吉力吉撈．鞏冠，今年再次達成120場全勤出賽，打擊穩定輸出，全季貢獻86分打點，高居聯盟第一，榮獲生涯首座打點王。同隊的李凱威則展現跑打兼備的能力，今年敲出134支安打，連續五年達成單季百安紀錄，上壘後更展現積極跑壘，本季跑出28次盜壘成功，最終勇奪安打王與盜壘王兩項殊榮。

例行賽正式落幕，季後挑戰賽與台灣大賽即將登場，首先由統一7-ELEVEN獅對決樂天桃猿，爭奪前進台灣大賽的門票，勝隊將與中信兄弟交手，角逐總冠軍榮耀。誠摯邀請所有的球迷朋友踴躍進場觀戰，為支持的球隊加油打氣，共同見證年度總冠軍的誕生。

