9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

▲▼佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希、弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（7）日擊敗費城費城人，取得分區系列賽2連勝，距離晉級國聯冠軍系列賽僅剩一步之遙，儘管球隊9局被對手打擊逼近，領先被縮小至1分，但最終由佐佐木朗希登板關門，成功守住勝利，賽後他也獲得隊上老將弗里曼（Freddie Freeman）讚賞。

比賽9局下，比分為4比3，2出局、一三壘有人的緊張局面下，佐佐木面對國聯打擊王透納（Trea Turner）投出時速99.3英里（約159.8公里）的內角直球，被擊成無力的滾地球，滾向二壘手艾德曼（Tommy Edman），隨即轉傳一壘，但傳球出手略低、彈地後稍有偏差，幸好一壘手弗里曼在姿勢接近崩壞的情況下仍穩穩接住，未讓球脫手，成功完成最後的出局數，結束比賽。

賽後，弗里曼回憶當時情況說：「還好我能穩在壘包上接到艾德曼傳來的球，那個半局真是讓人壓力山大，也許我的白頭髮已經長到鬢角了吧。」他以苦笑的語氣形容9局是一個充滿緊張感的回合。

不過，弗里曼隨即對關鍵時刻救火成功的佐佐木朗希給予高度評價：「他能在今天這種壓力巨大的場面登板，真的很了不起，得點圈有人、2出局、一三壘有人，還是在敵方主場的9局下，能夠保持那樣的冷靜，並不是一般人能做到的。」

他特別稱讚佐佐木本場的首球：「第一球的指叉球非常出色，正好落在好球帶附近，從那球就看得出他很沉著。」

弗里曼進一步指出：「現在的他在投手丘上非常沉穩，充滿自信，從他拿下出局數後的表情就能看出來，他確信自己能做到，我認為他將會是這支球隊在整個季後賽中極其重要的武器。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希弗里曼

