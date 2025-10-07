9局3分領先未派佐佐木登板　羅伯斯：不想太早讓他上場

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇日籍右投佐佐木朗希7日（台灣時間）於國聯分區系列賽第2戰再度救火成功，於9局兩出局、一三壘有人時登板，僅用兩球讓國聯打擊王特納（Trea Turner）擊出二壘滾地球出局，幫助球隊以4比3驚險收下勝利，連續兩場季後賽奪下救援成功。

道奇原本在9局握有3分領先，總教練羅伯斯（Dave Roberts）選擇派出本季防禦率5.40的崔南（Blake Treinen）登板，但他連挨3安被追成1分差，被迫提前退場。

羅伯斯隨後換左投貝西亞（Alex Vesia），最終仍啟用佐佐木緊急登板，兩球解決危機後露出笑容，與大谷翔平等隊友擊掌慶祝。

羅伯斯賽後表示，「結果證明，他在被叫上場時早就準備好了。我很喜歡他對特納那個對決。他幫我們拿下了關鍵的一個出局數。」

為何選擇先派崔南而非佐佐木登板，羅伯斯解釋，「我們的牛棚裡有幾位信任的救援投手，特別是在關鍵局面時可以上場的幾人，當時覺得可以讓那個組合來完成。」

「我不想太早在9局就讓他（佐佐木）上場。」他表示，「朗希過去很少在三場比賽中投兩場。當時只是根據情勢做出判斷，而布雷克過去為我們投過許多關鍵局數，所以才讓他先上。」

羅伯斯日前賽前的線上記者會中談及佐佐木的定位時也曾表示，「我不打算只把他固定在第9局使用。」

被問到是否已可稱他為「終結者」時，羅伯斯則毫不猶豫地回應，「他已經具備那個資格。」 他進一步強調，「佐佐木是我們可以在最關鍵時刻派上場的投手之一，無論任何局面，他都能勝任。」