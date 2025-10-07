運動雲

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

▲洋基隊賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

美國棒球專業雜誌《Baseball America》（BA）於7日（台灣時間）公布本季美國職棒大聯盟「年度最佳球員」得主，紐約洋基外野手賈吉（Aaron Judge）蟬聯此獎，生涯第三度奪得殊榮；道奇二刀流球星大谷翔平則無緣繼2023年後再度當選。

賈吉本季打出打擊率.331、全大聯盟最高的數據，生涯首度榮登打擊王。他並擊出53支全壘打與114分打點，雖分別排名聯盟第2（僅次於水手捕手羅利（Cal Raleigh）），但《BA》更看重的是他壓倒性的打擊內容。

他成為二戰以來僅有5人達成的「打率、上壘率（.457）、長打率（.688）」三冠王之一。OPS+高達215，居大聯盟之首。《BA》在評語中指出：「歷代強打者多為左打，能享有面對右投手的優勢，但賈吉身為右打者仍繳出如此驚人成績，格外令人震撼。」雜誌更形容他是「結合力量與技巧的現代棒球右打怪物」。

至於大谷翔平，本季在得分（146分）領先全大聯盟，OPS 1.014為國聯第一，並連續三年突破1.000大關。根據MLB官方統計，他包辦得分、長打率（.622）、OPS、長打數（89）、壘打數（380）、故意四壞（20）、ISO（.340）等七項聯盟第一。此外，他本季也回歸投手身分，共先發14場，投出1勝1敗、防禦率2.87的表現。儘管如此，他仍未能追平自己在天使效力時（2021、2023年）兩度獲選的紀錄。

隨著季後賽開打，各媒體也陸續公布年度獎項。稍早在美國另一家棒球專刊《Baseball Digest》公布的年度最佳球員票選中，羅利奪得生涯首座年度最佳球員，賈吉名列第2，大谷則位居第3。

