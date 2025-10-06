運動雲

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

▲▼李凱威。（圖／味全龍提供）

▲李凱威。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職36年例行賽於6日中秋節正式告一段落，個人獎項名單全數出爐，味全龍李凱威奪下安打王與盜壘王，成為雙料冠軍。

例行賽最後一戰由樂天桃猿對上統一獅，陳晨威在安打與盜壘兩項數據上都緊追李凱威。最終，他以1支安打之差無緣安打王，盜壘數則同樣以1次之差居次，且本場1次盜壘失敗，錯失雙冠王，兩項皆屈居亞軍。

李凱威本季出賽119場，累計敲出134支安打、28次盜壘，生涯首度奪下安打王與盜壘王。季末與陳晨威的競爭激烈，兩人數據互有領先，最終由李凱威守住雙冠。

此外，全壘打榜方面，統一獅林安可在賽前落後魔鷹兩轟，想以三響砲逆轉難度不小，最終以23轟排名第三；台鋼雄鷹魔鷹以25轟蟬聯全壘打王，味全龍吉力吉撈．鞏冠以24轟居次。

中華職棒36年個人獎項一覽

投手部門
防禦率王：羅戈（中信兄弟）　1.84
勝投王：威能帝（樂天桃猿）　15勝
救援王：林詩翔（台鋼雄鷹）　30次
中繼王：高塩將樹（統一獅）　25次
三振王：威能帝（樂天桃猿）　168次

打擊部門
打擊王：吳念庭（台鋼雄鷹）　0.328
安打王：李凱威（味全龍）　134支
全壘打王：魔鷹（台鋼雄鷹）　25支
打點王：吉力吉撈．鞏冠（味全龍）　86分
盜壘王：李凱威（味全龍）　28次

關鍵字： 中職個人獎李凱威安打王盜壘王

