伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉「以我為戒」　從未投注運動賽事

▲▼中職伍祐城。（圖／記者李毓康攝）

▲伍祐城。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹隊近日傳出共有三名球員涉及線上博弈電玩活動，經球團與中華職棒聯盟調查後，確認未涉及賽事操控或實體賭博行為，惟仍依相關規章予以懲處。其中，內野手伍祐城於5日晚間在個人社群發文，公開道歉並坦承錯誤，強調「以我為戒」。

中職聯盟於本月中旬接獲匿名檢舉信，內容指出「球員工會認證經紀公司人員與台鋼球員涉及賭博行為」，聯盟隨即展開調查。最終結果顯示，部分球員及經紀公司人員確實曾參與線上博弈電玩活動，但未涉及投注賽事或影響比賽公正性。台鋼球團依內部規章懲處相關人員，聯盟也依《球團隊職員違規懲罰規定》第5條「影響職業棒球形象之不正行為」予以懲戒。

伍祐城在IG發文表示：「因為一時的不成熟與好奇，做出了錯誤的行為，造成了不良影響，我已深刻反省。」他說明，今年3月在郭俞延介紹下接觸線上德州撲克，隨即在學長提醒後停止參與，「自那之後便不再接觸任何相關遊戲」。

他強調，自己「從未投注任何運動賽事，也未與他人有金錢借貸往來」，並全力配合職棒工會與球團的調查與懲處。伍祐城表示：「身為職業球員，即使只是接觸博弈遊戲本身，就是錯誤的行為，是我應該負起責任的地方。」

最後，他向球迷與社會公開道歉，承諾未來將以實際行動彌補錯誤，「更加專注於球技提升，遠離任何形式的博弈活動，並投入更多公益回饋社會。」他也呼籲年輕球員與球迷，「請以我為戒，千萬不要因為一時的好奇，而做出可能造成遺憾的選擇。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹伍祐城博弈道歉

